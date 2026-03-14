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Расписание матчей
Армения. Премьер-лига
Арарат - Гандзасар
Арарат - Гандзасар: обзор матча 14 марта 2026
Арарат
14.03.2026, суббота, 17:00
Армения. Премьер-лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Гандзасар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Арарат - Гандзасар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
Новости команд
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Арарат
Гандзасар
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27 мая 2025, 11:31
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Арарат
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Арарат-Армения
1 : 0
27.05.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Арарат
1 : 1
26.05.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ноа
8 : 3
19.05.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Гандзасар
0 : 2
18.05.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 25 тур
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0 : 1
10.05.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Арарат
1 : 1
26.05.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ноа
8 : 3
19.05.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Арарат
0 : 1
10.05.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 24 тур
Ширак
0 : 2
01.05.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 23 тур
Арарат-Армения
4 : 0
25.04.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Арарат-Армения
1 : 0
27.05.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Гандзасар
0 : 2
18.05.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Алашкерт
3 : 1
09.05.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 16 тур
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1 : 4
06.05.2026
Ноа
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Гандзасар
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02.05.2026
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