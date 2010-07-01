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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Кальмар - ЭБ/Стреймур
Кальмар - ЭБ/Стреймур: обзор матча 01 июля 2010
Кальмар
01.07.2010, четверг, 23:00
Лига Европы
1 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
ЭБ/Стреймур
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Статистика матча Кальмар - ЭБ/Стреймур
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Матчи команд
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
- : -
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Дегерфорс
1 : 2
19.10.2026
Кальмар
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 2
31.10.2026
Скала
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Викингур
0 : 0
25.10.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 1
18.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Вестур
0 : 0
10.10.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б68 Тофтир
2 : 3
19.09.2026
ЭБ/Стреймур
Информация о матче
Стадион:
Гульдфагельн Арена
Новости команд
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Кальмар
ЭБ/Стреймур
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
10
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
10
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