Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Кривбасс
Арсенал - Кривбасс: обзор матча 21 мая 2011
Арсенал
21.05.2011, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Кривбасс
62'
А. Ковпак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Кривбасс
Желтая карточка
В. Лисицкий
Желтая карточка
А. Грицай
Желтая карточка
А. Старгородский
Замена
А. Старгородский
️️️️
В. Аржанов
Желтая карточка
Б. Шершун
ГОЛ! 1:0!
А. Ковпак
Замена
А. Ковпак
️️️️
С. Самодин
Замена
М. Бартулович
️️️️
Р. Костышин
Замена
Я. Захаревич
️️️️
С. Миколюнас
Замена
М. Бабатунде
️️️️
А. Иващенко
Замена
И. Йеслинек
️️️️
А. Максимов
18'
Желтая карточка
Р. Валеев
17'
Желтая карточка
Д. Канкава
Желтая карточка
А. Богданов
17'
Желтая карточка
А. Кобахидзе
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
88
Ринар Валеев
ПП
77
Александр Иващенко
ЦФ
88
Андрей Воронков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Арсенал
7
Ярослав Захаревич
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
Кривбасс
79
Михел Бабатунде
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
4-5-1
23
Погорелый
13
Миколюнас
14
Полевой
23
Шершун
38
Ещенко
30
Кобахидзе
35
Грицай
17
Аржанов
90
Богданов
4
Хомин
22
Самодин
3-4-1-2
12
Боровик
90
Петров
22
Лисицкий
4
Сердюк
88
Валеев
5
Федорчук
25
Максимов
23
Канкава
10
Костышин
88
Воронков
77
Иващенко
13
Миколюнас
7
Захаревич
7
Захаревич
13
Миколюнас
17
Аржанов
11
Старгородский
11
Старгородский
17
Аржанов
22
Самодин
39
Ковпак
39
Ковпак
22
Самодин
77
Иващенко
79
Бабатунде
79
Бабатунде
77
Иващенко
10
Костышин
21
Бартулович
21
Бартулович
10
Костышин
25
Максимов
9
Йеслинек
9
Йеслинек
25
Максимов
Остались в запасе
Арсенал
Кривбасс
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Арсенал - Кривбасс
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
имени Банникова
Новости команд
Все
Арсенал
Кривбасс
«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Эпицентра» и «Кривбасса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Кривбасс» – «ЛНЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Арсенал» минимально обыграли «Целе» и «Карабах»
2021.07.11 20:05
1
КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах
2021.05.06 18:49
5
Шипшев, Евсеев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре
2019.12.10 10:44
6
Экс-тренер «Спартака» Грозный покинул киевский «Арсенал»
2019.01.09 15:32
3
Фанаты «Карпат» на матче чемпионата Украины сожгли российский флаг
2018.12.03 22:47
25
«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Эпицентра» и «Кривбасса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Кривбасс» – «ЛНЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+