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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Карпаты
Металлург - Карпаты: обзор матча 21 ноября 2010
Металлург
21.11.2010, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Карпаты
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Карпаты
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Жуниор
+4
Желтая карточка
Е. Писоцкий
Замена
Ч. Майкл Алози
️️️️
Фабиу
Замена
А. Гурули
️️️️
М. Кополовец
Замена
Д. Еременко
️️️️
П. Хайдучек
Желтая карточка
П. Хайдучек
Желтая карточка
М. Кополовец
Замена
В. Чечер
️️️️
Н. Тубич
Замена
Д. Кожанов
️️️️
А. Ткачук
Желтая карточка
Н. Тубич
Желтая карточка
Е. Опанасенко
Желтая карточка
И. Милошевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
28
Ян Тигорев
(К)
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
10
Жуниор
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
15
Фабиу
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Карпаты
1
Виталий Руденко
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
(К)
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Металлург
35
Владимир Жук
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
0
Дмитрий Татанашвили
ЦФ
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Денис Кожанов
ЦП
9
Александр Гурули
ЦП
6
Григорий Баранец
АП
90
Альберто Тиаго
ЦФ
3-3-2-1-1
22
Безотосный
7
Хайдучек
39
Опанасенко
4
Тейку
19
Невмывака
28
Тигорев
14
Полевой
17
Аржанов
42
Писоцкий
10
Жуниор
15
Фабиу
3-4-2-1
1
Руденко
22
Авелар
4
Тубич
4
Милошевич
44
Федецкий
7
Годвин
19
Ткачук
18
Кополовец
16
Худобяк
32
Голодюк
79
Кузнецов
10
Жуниор
8
Сидорчук
8
Сидорчук
10
Жуниор
7
Хайдучек
6
Еременко
6
Еременко
7
Хайдучек
15
Фабиу
99
Алози
99
Алози
15
Фабиу
4
Тубич
44
Чечер
44
Чечер
4
Тубич
19
Ткачук
9
Кожанов
9
Кожанов
19
Ткачук
18
Кополовец
9
Гурули
9
Гурули
18
Кополовец
Остались в запасе
Металлург
Карпаты
0
Дмитрий Татанашвили
ЦФ
35
Владимир Жук
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
Главный тренер
Олег Лутков
22
Андрей Тлумак
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
6
Григорий Баранец
АП
90
Альберто Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
0
Дмитрий Татанашвили
ЦФ
35
Владимир Жук
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
Остались в запасе
22
Андрей Тлумак
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
6
Григорий Баранец
АП
90
Альберто Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Металлург - Карпаты
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Славутич-Арена
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