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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Металлург
Карпаты - Металлург: обзор матча 25 июля 2010
Карпаты
25.07.2010, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Металлург
55'
А. Федецкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Металлург
Вторая желтая
А. Гурули
Желтая карточка
И. Милошевич
Замена
Б. Баранец
️️️️
Д. Кожанов
Замена
Т. Петривский
️️️️
А. Федецкий
Желтая карточка
А. Гурули
Замена
Д. Авелар
️️️️
И. Ощипко
Замена
С. Сидорчук
️️️️
В. Аржанов
Желтая карточка
Д. Невмывака
ГОЛ! 1:0!
А. Федецкий
Замена
Ч. Майкл Алози
️️️️
А. Нестеров
Замена
П. Хайдучек
️️️️
В. Вернидуб
Желтая карточка
А. Цуриков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
7
Самсон Годвин
ОП
9
Денис Кожанов
ЦП
9
Александр Гурули
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
80
Вильям Батиста
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
99
Мохамед Арури
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
Главный тренер
Олег Лутков
Карпаты
1
Виталий Руденко
ВР
19
Борис Баранец
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
22
Данило Авелар
ЛЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
88
Нено
ЦФ
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
19
Василий Карауш
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
4-2-3-1
22
Тлумак
35
Ощипко
4
Милошевич
4
Тубич
44
Федецкий
19
Ткачук
7
Годвин
9
Кожанов
9
Гурули
16
Худобяк
80
Батиста
3-3-4
35
Коваль
19
Невмывака
4
Тейку
15
Вернидуб
99
Арури
28
Тигорев
5
Нестеров
42
Писоцкий
17
Аржанов
9
Цуриков
10
Калонас
9
Кожанов
19
Баранец
19
Баранец
9
Кожанов
35
Ощипко
22
Авелар
22
Авелар
35
Ощипко
44
Федецкий
15
Петривский
15
Петривский
44
Федецкий
15
Вернидуб
7
Хайдучек
7
Хайдучек
15
Вернидуб
17
Аржанов
8
Сидорчук
8
Сидорчук
17
Аржанов
5
Нестеров
99
Алози
99
Алози
5
Нестеров
Остались в запасе
Карпаты
Металлург
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
88
Нено
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
19
Василий Карауш
ЦП
22
Дмитрий Безотосный
ВР
30
Артур Каськов
ЛФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Остались в запасе
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
88
Нено
ЦФ
Остались в запасе
19
Василий Карауш
ЦП
22
Дмитрий Безотосный
ВР
30
Артур Каськов
ЛФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Карпаты - Металлург
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Украина
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