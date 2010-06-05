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Швейцария - Италия

05.06.2010, Суббота, 22:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Швейцария - Италия
Товарищеские матчи. Сборные 2009

12 августа, среда 22:45 Швейцария 0:0 Италия
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