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Расписание матчей
Швейцария - Коста-Рика
Швейцария - Коста-Рика: обзор матча 01 июня 2010
Швейцария
01.06.2010, вторник, 22:15
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Коста-Рика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Швейцария - Коста-Рика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
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