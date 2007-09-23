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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Бордо
ПСЖ - Бордо: обзор матча 23 сентября 2007
ПСЖ
23.09.2007, воскресенье, 20:00
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 2
Завершен
Бордо
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Статистика матча ПСЖ - Бордо
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Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
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Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
19:49
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Сафонов потерял багаж по пути из Парижа в Москву
14:28
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Вчера, 17:55
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«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
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19:49
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Сафонов потерял багаж по пути из Парижа в Москву
14:28
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Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
Вчера, 17:55
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Вчера, 01:02
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7 ноября
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
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2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
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6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
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