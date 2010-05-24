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Расписание матчей
Австралия - Новая Зеландия
Австралия - Новая Зеландия: обзор матча 24 мая 2010
Австралия
24.05.2010, понедельник, 13:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Новая Зеландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Австралия - Новая Зеландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
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