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Евро-2024
Норвегия - Кипр
Норвегия - Кипр: обзор матча 11 октября 2011
Норвегия
11.10.2011, вторник, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа H, 12 тур
3 : 1
Завершен
Кипр
26'
М. Гамст Педерсен
34'
Д. Карью
65'
Т. Хогли
42'
Я. Оккас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Кипр
Замена
Р. Йенссен
️️️️
А. Теттей
Замена
А. Ставру
️️️️
Я. Оккас
Желтая карточка
Г. Меркис
ГОЛ! 3:1!
Т. Хогли
Замена
Д. Христофи
️️️️
К. Хараламбидис
Замена
С. Бренне
️️️️
Э. Рууд
Замена
Д. Парр
️️️️
М. Гамст Педерсен
ГОЛ! 2:1!
Я. Оккас
ГОЛ! 2:0!
Д. Карью
Желтая карточка
Э. Рууд
ГОЛ! 1:0!
М. Гамст Педерсен
Пас отдал
Э. Рууд
Замена
С. Парпас
️️️️
Г. Пелагиас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
3
Хетил Велер
ЦЗ
14
Эспен Рууд
ЦЗ
0
Вадим Демидов
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
0
Кристиан Гриндхейм
ЦП
0
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
5
Александер Теттей
ЦП
10
Джон Карью
ЦФ
0
Эрик Хусеклепп
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Кипр
12
Тасос Киссас
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
5
Георгиос Пелагиас
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
0
Антос Соломоу
ПЗ
0
Маринос Сациас
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
0
Синиша Добрашинович
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
0
Яннис Оккас
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Норвегия
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
0
Джонатан Парр
ЦЗ
0
Симен Бренне
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
3
Стелиос Парпас
ЦЗ
6
Кириакос Павлу
ЦП
7
Андреас Ставру
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
3-2-3-2
1
Ярстейн
3
Велер
14
Рууд
0
Демидов
6
Риисе
2
Хогли
0
Гриндхейм
0
Педерсен
5
Теттей
0
Хусеклепп
10
Карью
4-5-1
12
Киссас
0
Соломоу
5
Пелагиас
4
Меркис
0
Хараламбус
10
Хараламбидис
11
Авраам
4
Деметриу
0
Добрашинович
0
Сациас
0
Оккас
14
Рууд
0
Бренне
0
Бренне
14
Рууд
0
Педерсен
0
Парр
0
Парр
0
Педерсен
5
Теттей
14
Йенссен
14
Йенссен
5
Теттей
5
Пелагиас
3
Парпас
3
Парпас
5
Пелагиас
0
Оккас
7
Ставру
7
Ставру
0
Оккас
10
Хараламбидис
9
Христофи
9
Христофи
10
Хараламбидис
Остались в запасе
Норвегия
Кипр
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Эгил Ольсен
6
Кириакос Павлу
ЦП
1
Антонис Георгаллидес
ВР
23
Мариос Николау
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
Остались в запасе
6
Кириакос Павлу
ЦП
1
Антонис Георгаллидес
ВР
23
Мариос Николау
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
Главный тренер
Эгил Ольсен
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Норвегия - Кипр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
1 : 2
12.07.2026
Англия
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
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