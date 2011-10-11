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Болгария - Уэльс
Болгария - Уэльс: обзор матча 11 октября 2011
Болгария
11.10.2011, вторник, 22:05
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа G, 12 тур
0 : 1
Завершен
Уэльс
45'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Уэльс
Желтая карточка
С. Петров
+3
Замена
С. Чёрч
️️️️
С. Морисон
Замена
Д. Рангелов
️️️️
И. Попов
Замена
В. Божинов
️️️️
В. Домовчийски
Желтая карточка
Д. Аллен
Желтая карточка
И. Иванов
Замена
С. Делев
️️️️
С. Манолев
Желтая карточка
В. Гаджев
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
А. Мэттьюз
Замена
А. Мэттьюз
️️️️
Д. Блэйк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
12
Йордан Милиев
ЛАЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
18
Владимир Гаджев
ОП
20
Александар Тонев
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
14
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Михаил Мадански
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Дарки Блэйк
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
0
Эндрю Крофтс
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
9
Стив Морисон
ЦФ
8
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Гэри Спид
Болгария
1
Владислав Стоянов
ВР
7
Станислав Генчев
ЦП
10
Спас Делев
ЦФ
10
Валерий Божинов
ЦФ
8
Димитар Рангелов
ЦФ
Уэльс
1
Боаз Майхилл
ВР
6
Левин Ньятанга
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
0
Дэвид Воган
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
3-2-3-1
13
Михайлов
3
Занев
16
Иванов
11
Манолев
12
Милиев
18
Гаджев
20
Тонев
9
Попов
19
Петров
14
Домовчийски
4-3-1-2
1
Хеннесси
5
Блэйк
6
Уилльямс
2
Гантер
3
Тэйлор
0
Крофтс
10
Рэмзи
7
Аллен
11
Бэйл
8
Беллами
9
Морисон
11
Манолев
10
Делев
10
Делев
11
Манолев
14
Домовчийски
10
Божинов
10
Божинов
14
Домовчийски
9
Попов
8
Рангелов
8
Рангелов
9
Попов
5
Блэйк
3
Мэттьюз
3
Мэттьюз
5
Блэйк
9
Морисон
23
Чёрч
23
Чёрч
9
Морисон
Остались в запасе
Болгария
Уэльс
7
Станислав Генчев
ЦП
1
Владислав Стоянов
ВР
Главный тренер
Михаил Мадански
1
Боаз Майхилл
ВР
6
Левин Ньятанга
ЦЗ
0
Дэвид Воган
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Гэри Спид
Остались в запасе
7
Станислав Генчев
ЦП
1
Владислав Стоянов
ВР
Остались в запасе
1
Боаз Майхилл
ВР
6
Левин Ньятанга
ЦЗ
0
Дэвид Воган
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мадански
Главный тренер
Гэри Спид
Статистика матча Болгария - Уэльс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова
2 : 2
05.06.2026
Болгария
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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