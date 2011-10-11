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    Михаил Мадански

    Тренер
    Имя Михаил
    Фамилия Мадански
    Гражданство Болгария
    Дата рождения 16 февраля 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Болгария 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.10.2011 Болгария 0 : 1 Уэльс
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