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Расписание матчей
Евро-2024
Казахстан - Австрия
Казахстан - Австрия: обзор матча 11 октября 2011
Казахстан
11.10.2011, вторник, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 12 тур
0 : 0
Завершен
Австрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Австрия
Желтая карточка
Г. Шмидтгаль
+1
Желтая карточка
С. Остапенко
Замена
Ш. Майерхофер
️️️️
М. Арнаутович
Замена
В. Евстигнеев
️️️️
М. Гурман
Замена
В. Кавлак
️️️️
Ш. Куловиц
Замена
З. Юнузович
️️️️
А. Иваншиц
Замена
С. Мужиков
️️️️
А. Нургалиев
Желтая карточка
М. Гурман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
22
Андрей Сидельников
ВР
2
Александр Киров
ЛЗ
0
Сергей Гридин
ЦЗ
0
Мухтар Мухтаров
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
0
Генрих Шмидтгаль
ЛП
6
Кайрат Нурдаулетов
ОП
10
Марат Хайруллин
ЦП
14
Азат Нургалиев
ЦП
9
Сергей Остапенко
ЦФ
Австрия
0
Паскаль Грюнвальд
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
16
Пауль Шарнер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
0
Штефан Куловиц
ЦП
18
Экрем Даг
ЦП
10
Андреас Иваншиц
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Казахстан
12
Антон Цирин
ВР
6
Андрей Карпович
ЛЗ
21
Жамбыл Кукеев
ЛП
14
Марат Шахметов
ЦП
23
Виталий Евстигнеев
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Австрия
23
Йорг Зибенхандль
ВР
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
0
Даниэль Ройер
ЦП
0
Вели Кавлак
ЦП
10
Златко Юнузович
ЦП
11
Штефан Майерхофер
ЦФ
3-3-3-1
22
Сидельников
0
Мухтаров
3
Гурман
0
Рожков
2
Киров
6
Нурдаулетов
0
Гридин
0
Шмидтгаль
14
Нургалиев
10
Хайруллин
9
Остапенко
3-2-3-2
0
Грюнвальд
3
Драгович
8
Алаба
15
Предль
16
Шарнер
5
Фукс
0
Куловиц
18
Даг
10
Иваншиц
7
Арнаутович
21
Янко
3
Гурман
23
Евстигнеев
23
Евстигнеев
3
Гурман
14
Нургалиев
7
Мужиков
7
Мужиков
14
Нургалиев
0
Куловиц
0
Кавлак
0
Кавлак
0
Куловиц
10
Иваншиц
10
Юнузович
10
Юнузович
10
Иваншиц
7
Арнаутович
11
Майерхофер
11
Майерхофер
7
Арнаутович
Остались в запасе
Казахстан
Австрия
14
Марат Шахметов
ЦП
12
Антон Цирин
ВР
6
Андрей Карпович
ЛЗ
21
Жамбыл Кукеев
ЛП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
23
Йорг Зибенхандль
ВР
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
0
Даниэль Ройер
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
14
Марат Шахметов
ЦП
12
Антон Цирин
ВР
6
Андрей Карпович
ЛЗ
21
Жамбыл Кукеев
ЛП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Остались в запасе
23
Йорг Зибенхандль
ВР
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
0
Даниэль Ройер
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Казахстан - Австрия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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