Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Уэльс - Швейцария
Уэльс - Швейцария: обзор матча 07 октября 2011
Уэльс
07.10.2011, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа G, 11 тур
2 : 0
Завершен
Швейцария
60'
А. Рэмзи (П)
71'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Швейцария
Желтая карточка
Д. Блэйк
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Г. Джака
Замена
С. Чёрч
️️️️
С. Морисон
Замена
Д. Воган
️️️️
Э. Крофтс
Замена
И. Эмегара
️️️️
Ф. Фрай
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
С. Морисон
Замена
Р. Родригес
️️️️
Д. Шакири
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Рэмзи
Желтая карточка
Т. Клозе
Красная карточка
Р. Циглер
Желтая карточка
С. фон Берген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Дарки Блэйк
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
0
Эндрю Крофтс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
8
Крейг Беллами
ЦФ
9
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Спид
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
8
Гекхан Инлер
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Уэльс
1
Боаз Майхилл
ВР
6
Левин Ньятанга
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
0
Дэвид Воган
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
23
Саймон Чёрч
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Швейцария
12
Марко Вельфли
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
23
Давид Дежен
ПП
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
19
Инносент Эмегара
ЦФ
4-3-1-2
1
Хеннесси
3
Тэйлор
6
Уилльямс
2
Гантер
5
Блэйк
0
Крофтс
7
Аллен
10
Рэмзи
11
Бэйл
9
Морисон
8
Беллами
4-1-3-1-1
1
Бенальо
2
Лихтштайнер
5
фон Берген
5
Клозе
3
Циглер
10
Джака
20
Фрай
8
Инлер
11
Бехрами
23
Шакири
19
Дердийок
0
Крофтс
0
Воган
0
Воган
0
Крофтс
9
Морисон
23
Чёрч
23
Чёрч
9
Морисон
23
Шакири
13
Родригес
13
Родригес
23
Шакири
10
Джака
18
Мехмеди
18
Мехмеди
10
Джака
20
Фрай
19
Эмегара
19
Эмегара
20
Фрай
Остались в запасе
Уэльс
Швейцария
1
Боаз Майхилл
ВР
6
Левин Ньятанга
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Гэри Спид
12
Марко Вельфли
ВР
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
23
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Остались в запасе
1
Боаз Майхилл
ВР
6
Левин Ньятанга
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Остались в запасе
12
Марко Вельфли
ВР
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
23
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Гэри Спид
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Статистика матча Уэльс - Швейцария
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Новости команд
Все
Уэльс
Швейцария
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:23
В Швейцарии объяснили отказ от участия в ЧМ U-15, где сыграет сборная России
22 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Швейцария – Северная Македония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Уэльс – Дания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Уэльс – Дания: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
1 октября
1
Уэльс – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:23
В Швейцарии объяснили отказ от участия в ЧМ U-15, где сыграет сборная России
22 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Швейцария – Северная Македония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+