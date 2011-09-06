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Швейцария - Болгария
Швейцария - Болгария: обзор матча 06 сентября 2011
Швейцария
06.09.2011, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа G, 10 тур
3 : 1
Завершен
Болгария
45+2'
Д. Шакири
62'
Д. Шакири
90+1'
Д. Шакири
9'
И. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Болгария
Замена
Н. Бен-Халифа
️️️️
Д. Шакири
+2
ГОЛ! 3:1!
Д. Шакири
+1
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Г. Джака
Замена
И. Эмегара
️️️️
А. Мехмеди
Замена
Н. Бодуров
️️️️
Ц. Генков
Вторая желтая
Ж. Миланов
Желтая карточка
Д. Шакири
ГОЛ! 2:1!
Д. Шакири
Желтая карточка
Й. Джуру
Замена
В. Гаджев
️️️️
М. Петров
ГОЛ! 1:1!
Д. Шакири
Пас отдал
Э. Дердийок
+2
Желтая карточка
Ж. Миланов
Желтая карточка
Благо
ГОЛ! 0:1!
И. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
15
Блерим Джемаили
ЦП
8
Гекхан Инлер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
0
Валентин Илиев
ЦЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
20
Живко Миланов
ПЗ
17
Мартин Петров
ЛП
19
Стилян Петров
ЦП
8
Георги Сармов
ЦП
0
Благо
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
0
Цветан Генков
ЦФ
Главный тренер
Лотар Маттеус
Швейцария
12
Марко Вельфли
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
23
Давид Дежен
ПП
18
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
9
Александр Фрай
ЦФ
19
Инносент Эмегара
ЦФ
Болгария
1
Владислав Стоянов
ВР
0
Костадин Стоянов
ЛЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
18
Владимир Гаджев
ОП
18
Симеон Райков
ЦФ
18
Маркиньос
ЦФ
10
Валерий Божинов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Бенальо
3
Циглер
0
Сендерос
20
Джуру
2
Лихтштайнер
10
Джака
15
Джемаили
8
Инлер
23
Шакири
18
Мехмеди
19
Дердийок
4-5-1
13
Михайлов
20
Миланов
0
Илиев
16
Иванов
3
Занев
19
Петров
8
Сармов
0
Благо
9
Попов
17
Петров
0
Генков
23
Шакири
18
Бен-Халифа
18
Бен-Халифа
23
Шакири
10
Джака
16
Фернандес
16
Фернандес
10
Джака
18
Мехмеди
19
Эмегара
19
Эмегара
18
Мехмеди
0
Генков
5
Бодуров
5
Бодуров
0
Генков
17
Петров
18
Гаджев
18
Гаджев
17
Петров
Остались в запасе
Швейцария
Болгария
12
Марко Вельфли
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
23
Давид Дежен
ПП
9
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
18
Симеон Райков
ЦФ
1
Владислав Стоянов
ВР
0
Костадин Стоянов
ЛЗ
18
Маркиньос
ЦФ
10
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Лотар Маттеус
Остались в запасе
12
Марко Вельфли
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
23
Давид Дежен
ПП
9
Александр Фрай
ЦФ
Остались в запасе
18
Симеон Райков
ЦФ
1
Владислав Стоянов
ВР
0
Костадин Стоянов
ЛЗ
18
Маркиньос
ЦФ
10
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Главный тренер
Лотар Маттеус
Статистика матча Швейцария - Болгария
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
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