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Шотландия - Литва
Шотландия - Литва: обзор матча 06 сентября 2011
Шотландия
06.09.2011, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа I, 10 тур
1 : 0
Завершен
Литва
50'
С. Нейсмит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Литва
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
Б. Беннэн
Желтая карточка
Г. Дорранс
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Д. Моррисон
Замена
Р. Бениусис
️️️️
С. Миколюнас
Замена
С. Крэйни
️️️️
Ф. Бардсли
Желтая карточка
Д. Шемберас
Замена
Т. Данилевичиус
️️️️
Т. Кьянскас
ГОЛ! 1:0!
С. Нейсмит
Пас отдал
Б. Беннэн
Замена
А. Новиковас
️️️️
Т. Лабукас
Пенальти не реализован!
Д. Флетчер
Желтая карточка
Т. Лабукас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
0
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
0
Филлип Бардсли
ПЗ
24
Дон Коуви
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
18
Дэвид Гудвилли
ЦФ
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
Литва
0
Жидрунас Карчемарскас
ВР
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
0
Дейвидас Шемберас
ОП
14
Линас Пилибайтис
ЦП
10
Дарвидас Шернас
ЦП
0
Мариуш Жалюкас
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
3
Рамунас Радавичюс
ЦП
0
Тадас Лабукас
ЦФ
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Шотландия
21
Мэттью Гилкс
ВР
13
Стефен Крэйни
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
16
Грэм Дорранс
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
25
Джеймс Форрест
ПВ
Литва
1
Эрнестас Шеткус
ВР
18
Миндаугас Панка
ОП
19
Мариус Папшис
ЦП
0
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
0
Томас Данилевичиус
ЛФ
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
4-4-2
0
МакГрегор
3
Уиттакер
14
Берра
0
Колдуэлл
0
Бардсли
24
Коуви
19
Флетчер
17
Беннэн
7
Моррисон
10
Нейсмит
18
Гудвилли
3-1-5-1
0
Карчемарскас
13
Миколюнас
15
Климавичус
4
Кьянскас
0
Шемберас
14
Пилибайтис
0
Жалюкас
7
Чеснаускис
3
Радавичюс
10
Шернас
0
Лабукас
0
Бардсли
13
Крэйни
13
Крэйни
0
Бардсли
7
Моррисон
16
Дорранс
16
Дорранс
7
Моррисон
17
Беннэн
7
Снодграсс
7
Снодграсс
17
Беннэн
13
Миколюнас
16
Бениусис
16
Бениусис
13
Миколюнас
0
Лабукас
11
Новиковас
11
Новиковас
0
Лабукас
4
Кьянскас
0
Данилевичиус
0
Данилевичиус
4
Кьянскас
Остались в запасе
Шотландия
Литва
25
Джеймс Форрест
ПВ
21
Мэттью Гилкс
ВР
5
Грант Хэнли
ЦЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
19
Мариус Папшис
ЦП
1
Эрнестас Шеткус
ВР
18
Миндаугас Панка
ОП
0
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Остались в запасе
25
Джеймс Форрест
ПВ
21
Мэттью Гилкс
ВР
5
Грант Хэнли
ЦЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
Остались в запасе
19
Мариус Папшис
ЦП
1
Эрнестас Шеткус
ВР
18
Миндаугас Панка
ОП
0
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Статистика матча Шотландия - Литва
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Чемпионат мира, 3 тур
Шотландия
0 : 3
25.06.2026
Бразилия
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 2
29.03.2026
Грузия
Информация о матче
Стадион:
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