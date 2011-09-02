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Расписание матчей
Евро-2024
Турция - Казахстан
Турция - Казахстан: обзор матча 02 сентября 2011
Турция
02.09.2011, пятница, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 9 тур
2 : 1
Завершен
Казахстан
31'
Б. Йылмаз
90+7'
А. Туран
55'
У. Конысбаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Казахстан
ГОЛ! 2:1!
А. Туран
+7
+6
Желтая карточка
С. Остапенко
Красная карточка
С. Инан
+2
+1
Желтая карточка
А. Мокин
Замена
Т. Нусербаев
️️️️
У. Конысбаев
Замена
У. Булут
️️️️
К. Казим-Ричардс
Замена
М. Байжанов
️️️️
М. Шахметов
Желтая карточка
А. Туран
Желтая карточка
Ю. Логвиненко
Замена
С. Остапенко
️️️️
М. Хайруллин
Замена
Г. Торе
️️️️
Э. Белезоглу
ГОЛ! 1:1!
У. Конысбаев
Замена
С. Шахин
️️️️
М. Экичи
ГОЛ! 1:0!
Б. Йылмаз
Пас отдал
С. Инан
Желтая карточка
С. Сариоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Волкан Демирель
ВР
0
Сердар Кешимал
ЦЗ
22
Сабри Сариоглу
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
18
Мехмет Экичи
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Арда Туран
ЦП
20
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Казахстан
12
Александр Мокин
ВР
2
Александр Киров
ЛЗ
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
0
Сергей Гридин
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
0
Мухтар Мухтаров
ЦЗ
6
Кайрат Нурдаулетов
ОП
14
Марат Шахметов
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
10
Марат Хайруллин
ЦП
7
Улан Конысбаев
ПП
Турция
23
Синан Болат
ВР
0
Чаглар Биринджи
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
19
Сельджук Шахин
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Казахстан
22
Владимир Логиновский
ВР
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
21
Жамбыл Кукеев
ЛП
15
Максат Байжанов
ЦП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
9
Сергей Остапенко
ЦФ
4-4-2
1
Демирель
0
Кешимал
4
Коркмаз
3
Балта
22
Сариоглу
18
Экичи
8
Инан
10
Туран
0
Белезоглу
17
Йылмаз
20
Казим-Ричардс
3-3-4
12
Мокин
0
Гридин
3
Гурман
0
Мухтаров
2
Киров
6
Нурдаулетов
18
Шомко
7
Конысбаев
23
Логвиненко
10
Хайруллин
14
Шахметов
18
Экичи
19
Шахин
19
Шахин
18
Экичи
0
Белезоглу
11
Торе
11
Торе
0
Белезоглу
20
Казим-Ричардс
9
Булут
9
Булут
20
Казим-Ричардс
7
Конысбаев
17
Нусербаев
17
Нусербаев
7
Конысбаев
14
Шахметов
15
Байжанов
15
Байжанов
14
Шахметов
10
Хайруллин
9
Остапенко
9
Остапенко
10
Хайруллин
Остались в запасе
Турция
Казахстан
0
Чаглар Биринджи
ЦЗ
23
Синан Болат
ВР
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
15
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
22
Владимир Логиновский
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
21
Жамбыл Кукеев
ЛП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Остались в запасе
0
Чаглар Биринджи
ЦЗ
23
Синан Болат
ВР
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
15
Мехмет Топал
ЦП
Остались в запасе
22
Владимир Логиновский
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
21
Жамбыл Кукеев
ЛП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Турция - Казахстан
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
- : -
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, 3 тур
Турция
3 : 2
26.06.2026
США
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
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