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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Дефенсор Спортинг - Монтевидео Уондерерс
Дефенсор Спортинг - Монтевидео Уондерерс: обзор матча 07 октября 2025
Дефенсор Спортинг
07.10.2025, вторник, 01:00
Уругвай. Примера, 10 тур
2 : 1
Завершен
Монтевидео Уондерерс
50'
A. Machado
67'
L. Agazzi
63'
P. Lima
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дефенсор Спортинг - Монтевидео Уондерерс
Конец матча
Замена
M. Saravia
️️️️
P. Pacifico
89'
88'
Желтая карточка
R. Rivero
85'
Замена
P. Suarez
️️️️
L. Zazpe
77'
Замена
M. Bertola
️️️️
B. Veglio
Замена
️️️️
A. Machado
76'
ГОЛ! 2:1!
L. Agazzi
67'
63'
ГОЛ! 1:1!
P. Lima
61'
Замена
K. Parzajuk
️️️️
M. Martínez Doghram
60'
Замена
A. Teuten
️️️️
G. Gabriel
60'
Замена
N. Queiroz
️️️️
F. Cerro
Замена
N. Wunsch
️️️️
J. Álvarez
60'
Замена
D. Abreu
️️️️
L. Navarro
60'
ГОЛ! 1:0!
A. Machado
50'
Замена
L. Paul De los Santos
️️️️
M. Amaro
46'
Второй тайм
Желтая карточка
M. Amaro
33'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дефенсор Спортинг
12
Кевин Доусон
ВР
31
Nahuel Furtado
ЦЗ
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
23
Juan Viacava
ЦЗ
14
Mauricio Amaro
ЦП
5
German Barrios
ЦП
16
José Álvarez
ЦФ
11
Lucas Agazzi
ЦФ
22
A. Machado
ЦФ
99
Lautaro Navarro
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Монтевидео Уондерерс
25
Jhonny Da Silva
ВР
2
Paulo Lima
ЦЗ
6
Leandro Zazpe
ЦЗ
13
German Gabriel
ЦЗ
14
Mateo Acosta
ЦЗ
11
Jonás Luna
ЦП
7
R. Rivero
ЦП
26
Mateo Martínez Doghram
ЦП
18
Francisco Cerro
ЦП
8
Bruno Veglio
ЦП
15
Martín Suárez
ЦП
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Дефенсор Спортинг
1
Lucas Machado
ВР
6
Marco Saravia
ЦЗ
4
Geanfranco Rodríguez
ЦЗ
24
Lucas Paul De los Santos
ЦП
8
Nicolás Wunsch
ЦП
29
Brian Lozano
ЦП
10
Xavier Biscayzacú Vázquez
ЦП
31
Diego Abreu
ЦФ
28
Augusto Cambón
ЦФ
Монтевидео Уондерерс
12
Jose Rio
ВР
23
Emiliano García
ЦЗ
27
Andrew Teuten
ЦП
5
Nicolás Queiroz
ЦП
70
Martin Bertola
ЦП
16
Guillermo Wagner
ЦП
20
Santiago Guzmán
ЦП
11
K. Parzajuk
ЦФ
24
Pablo Suarez
ЦФ
4-2-4
12
Доусон
31
3
де лос Сантос
23
14
14
5
16
99
22
11
4-5-1
25
6
13
14
2
7
18
8
15
26
11
14
6
6
14
14
24
24
14
16
8
8
16
99
31
31
99
13
27
27
13
18
5
5
18
8
70
70
8
26
11
11
26
6
24
24
6
Остались в запасе
Дефенсор Спортинг
Монтевидео Уондерерс
1
Lucas Machado
ВР
4
Geanfranco Rodríguez
ЦЗ
29
Brian Lozano
ЦП
10
Xavier Biscayzacú Vázquez
ЦП
28
Augusto Cambón
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
12
Jose Rio
ВР
23
Emiliano García
ЦЗ
16
Guillermo Wagner
ЦП
20
Santiago Guzmán
ЦП
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Остались в запасе
1
Lucas Machado
ВР
4
Geanfranco Rodríguez
ЦЗ
29
Brian Lozano
ЦП
10
Xavier Biscayzacú Vázquez
ЦП
28
Augusto Cambón
ЦФ
Остались в запасе
12
Jose Rio
ВР
23
Emiliano García
ЦЗ
16
Guillermo Wagner
ЦП
20
Santiago Guzmán
ЦП
Главный тренер
Мартин Варини
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Статистика матча Дефенсор Спортинг - Монтевидео Уондерерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
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Уругвай. Примера, 6 тур
Дефенсор Спортинг
0 : 0
13.09.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 5 тур
Сентраль Эспаньол
1 : 1
06.09.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 4 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 3
29.08.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 3 тур
Серро Ларго
1 : 1
22.08.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 2 тур
Дефенсор Спортинг
0 : 4
16.08.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1 тур
Дефенсор Спортинг
0 : 1
09.08.2026
Монтевидео Уондерерс
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 6 тур
Монтевидео Уондерерс
1 : 1
12.09.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 5 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 0
06.09.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 4 тур
Монтевидео Уондерерс
3 : 0
29.08.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 3 тур
Монтевидео Сити Торке
5 : 1
23.08.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 2 тур
Монтевидео Уондерерс
1 : 1
16.08.2026
Серро Ларго
Информация о матче
Главный судья:
Leodan Frankin Gonzalez Cabrera, Uruguay
Стадион:
Эстадио Луис Францини
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