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Расписание матчей
Азербайджан. Премьер-лига
Карван - Сабах
Карван - Сабах: обзор матча 05 октября 2025
Карван
05.10.2025, воскресенье, 14:00
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Сабах
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0
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Матчи команд
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 33 тур
Имишли
1 : 1
24.05.2026
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 32 тур
Карван
1 : 2
15.05.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 31 тур
Туран Товуз
1 : 0
10.05.2026
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 30 тур
Карван
0 : 3
05.05.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 29 тур
Сабах
2 : 0
27.04.2026
Карван
Сабах
Лига чемпионов, 2 раунд
КуПС
0 : 0
28.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 2 раунд
Сабах
1 : 0
21.07.2026
КуПС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Азербайджан. Премьер-лига, 33 тур
Туран Товуз
1 : 2
22.05.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 32 тур
Сабах
1 : 2
17.05.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Евлах Сити
Посещаемость:
200 из 5000 зрителей (4%)
Таблица
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Карван
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67
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15
Полная таблица
Новости команд
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