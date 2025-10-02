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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Альянса Атлетико - Университарио
Альянса Атлетико - Университарио: обзор матча 02 октября 2025
Альянса Атлетико
02.10.2025, четверг, 02:00
Перу. Лига 1, 12 тур
0 : 2
Завершен
Университарио
69'
M. Pérez Guedes
87'
J. Rivera
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альянса Атлетико - Университарио
Завершен
88'
Замена
Диего Чурин
️️️️➡️️
Алекс Валера
Замена
Alexis Cossio
️️️️➡️️
Anthony Gordillo
88'
87'
ГОЛ! 0:2!
Jose Rivera
Замена
Mauro Pérez
️️️️➡️️
Guillermo Larios
82'
Замена
Franchesco Flores
️️️️➡️️
Hernan Lupu
81'
Желтая карточка
Stefano Fernández
76'
74'
Замена
Jairo Vélez
️️️️➡️️
Martín Pérez Guedes
73'
Желтая карточка
Martín Pérez Guedes
Желтая карточка
Rodrigo Castro
69'
69'
ГОЛ! 0:1!
Martín Pérez Guedes
Замена
Erick Perleche
️️️️➡️️
Jimmy Pérez
67'
Замена
Luis Olmedo
️️️️➡️️
Christian Vasquez
66'
65'
Замена
Jose Rivera
️️️️➡️️
Эдисон Флорес
65'
Замена
J. Carabali
️️️️➡️️
Сесар Инга
65'
Замена
Хесус Кастильо
️️️️➡️️
Jorge Murrugarra
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альянса Атлетико
22
Diego Melián
(К)
ВР
3
Christian Vasquez
ЦЗ
4
José Villegas
ЦЗ
13
Horacio Benincasa
ЦЗ
24
Anthony Gordillo
ЦЗ
15
Hernan Lupu
ЦЗ
7
Rodrigo Castro
ЦП
16
Stefano Fernández
ЦП
20
Jimmy Pérez
ЦП
29
Miguel Agustín Graneros
ЦП
11
Guillermo Larios
ЦФ
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Университарио
1
Sebastián Britos
ВР
33
Сесар Инга
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
3
Williams Riveros
ЦЗ
5
Matías Di Benedetto
ЦЗ
17
Хайро Конча
ЦП
23
Jorge Murrugarra
ЦП
16
Martín Pérez Guedes
ЦП
24
Энди Поло
(К)
ПВ
20
Алекс Валера
ЦФ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Альянса Атлетико
95
Daniel Prieto
ВР
21
Erick Perleche
ЦЗ
15
Alexis Cossio
ЦЗ
40
Juan Quiñones
ЦЗ
5
Federico Illanes
ЦП
23
Luis Olmedo
ЦП
8
Franchesco Flores
ЦП
19
Mauro Pérez
ЦП
14
Rolando Diaz
ЦФ
Университарио
25
Miguel Vargas
ВР
34
Esteban Cruz
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
11
Jose Rivera
ЦП
6
Хесус Кастильо
ЦП
20
Jairo Vélez
ЦП
8
Габриэль Коста
ЛВ
9
Диего Чурин
ЦФ
27
J. Carabali
ЦФ
3-2-4-1
22
13
24
15
4
3
7
20
29
16
11
4-3-1-2
1
4
Сантамария
3
5
33
Инга
17
Конча
23
16
24
Поло
19
Флорес
20
Валера
20
21
21
20
24
15
15
24
3
23
23
3
15
8
8
15
11
19
19
11
19
Флорес
11
11
19
Флорес
23
6
Кастильо
6
Кастильо
23
16
20
20
16
20
Валера
9
Чурин
9
Чурин
20
Валера
33
Инга
27
27
33
Инга
Остались в запасе
Альянса Атлетико
Университарио
95
Daniel Prieto
ВР
40
Juan Quiñones
ЦЗ
5
Federico Illanes
ЦП
14
Rolando Diaz
ЦФ
Главный тренер
Лусиано Тейлер
25
Miguel Vargas
ВР
34
Esteban Cruz
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
8
Габриэль Коста
ЛВ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
95
Daniel Prieto
ВР
40
Juan Quiñones
ЦЗ
5
Federico Illanes
ЦП
14
Rolando Diaz
ЦФ
Остались в запасе
25
Miguel Vargas
ВР
34
Esteban Cruz
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
8
Габриэль Коста
ЛВ
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Альянса Атлетико - Университарио
2
1
Всего ударов по воротам
5
11
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
15
Офсайды
3
4
Количество передач
216
451
Сейвы
1
0
Точность передач %
50
75
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
1
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Информация о матче
Главный судья:
Julio Cesar Quiroz, Peru
Стадион:
Estadio Mansiche, Trujillo
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