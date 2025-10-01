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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Куско - Депортиво Гарсиласо
Куско - Депортиво Гарсиласо: обзор матча 01 октября 2025
Куско
01.10.2025, среда, 03:30
Перу. Лига 1, 12 тур
4 : 0
Завершен
Депортиво Гарсиласо
14'
L. Colitto
55'
M. Aucca
66'
M. Aucca
88'
J. Portales (АГ)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куско - Депортиво Гарсиласо
Завершен
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Jefferson Portales
88'
Замена
José Zevallos
️️️️➡️️
M. Ruidias
87'
Замена
Santiago Gálvez
️️️️➡️️
Iván Colman
87'
82'
Замена
Jefferson Portales
️️️️➡️️
Erick Canales
82'
Замена
Emmanuel Páucar
️️️️➡️️
Nicolás Gómez
Замена
Carlos Diez
️️️️➡️️
Lucas Colitto
79'
Замена
Alex Miguel Custodio
️️️️➡️️
Miguel Aucca
79'
75'
Замена
Yuriel Celi
️️️️➡️️
Kevin Sandoval
75'
Замена
J. Sinisterra
️️️️➡️️
Jorge Bazan
Желтая карточка
Miguel Aucca
73'
Замена
Nicolás Silva
️️️️➡️️
Pierre Da Silva
71'
ГОЛ! 3:0!
Miguel Aucca
Пас отдал
Iván Colman
66'
64'
Желтая карточка
Nicolás Gómez
ГОЛ! 2:0!
Miguel Aucca
55'
Желтая карточка
Pierre Da Silva
39'
21'
Желтая карточка
Carlos Beltran
18'
Желтая карточка
Kevin Sandoval
ГОЛ! 1:0!
Lucas Colitto
Пас отдал
Iván Colman
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куско
28
Pedro Diaz
ВР
2
Carlos Gamarra
ЦЗ
6
Alvaro Ampuero
ЦЗ
24
M. Ruidias
ЦЗ
22
Lucas Colitto
ЦП
16
Oswaldo Valenzuela
ЦП
7
Pierre Da Silva
ЦП
5
Miguel Aucca
(К)
ЦП
10
Iván Colman
ЦП
11
Juan Tévez
ЦФ
8
Aldair Fuentes
ЦФ
Главный тренер
Мигель Ронделли
Депортиво Гарсиласо
1
Patrick Zubczuk
ВР
55
Erick Canales
ЦЗ
2
Aldair Salazar
ЦЗ
13
Juan Diego Lojas
(К)
ЦЗ
16
Orlando Nuñez
ЦЗ
7
Jorge Bazan
ЦП
8
Nicolás Gómez
ЦП
16
Carlos Beltran
ЦП
10
Kevin Sandoval
ЦП
19
Ezequiel Naya
ЦФ
22
Pablo Erustes
ЦФ
Главный тренер
Херардо Амели
Куско
13
Andy Vidal
ВР
4
Alex Miguel Custodio
ЦЗ
21
José Zevallos
ЦЗ
22
Sebastian Zarabia
ЦП
26
Nicolás Silva
ЦП
14
Carlos Diez
ЦП
32
Julián Aquino
ЦП
21
Eslyn Correa
ЦП
18
Santiago Gálvez
ЦФ
Депортиво Гарсиласо
31
Juniors Barbieri
ВР
22
Jefferson Portales
ЦЗ
25
Emmanuel Páucar
ЦЗ
23
Xavi Moreno
ЦЗ
28
Jean Franco Valer
ЦП
7
Yuriel Celi
ЦП
15
Jose Anthony Gallardo
ЦП
6
Inti Garrafa
ЦП
7
J. Sinisterra
ЦФ
3-5-2
28
2
6
24
16
7
5
10
22
8
11
4-4-2
1
2
13
16
55
8
16
10
7
22
19
5
4
4
5
24
21
21
24
7
26
26
7
22
14
14
22
10
18
18
10
55
22
22
55
8
25
25
8
10
7
7
10
7
7
7
7
Остались в запасе
Куско
Депортиво Гарсиласо
13
Andy Vidal
ВР
22
Sebastian Zarabia
ЦП
32
Julián Aquino
ЦП
21
Eslyn Correa
ЦП
Главный тренер
Мигель Ронделли
31
Juniors Barbieri
ВР
23
Xavi Moreno
ЦЗ
28
Jean Franco Valer
ЦП
15
Jose Anthony Gallardo
ЦП
6
Inti Garrafa
ЦП
Главный тренер
Херардо Амели
Остались в запасе
13
Andy Vidal
ВР
22
Sebastian Zarabia
ЦП
32
Julián Aquino
ЦП
21
Eslyn Correa
ЦП
Остались в запасе
31
Juniors Barbieri
ВР
23
Xavi Moreno
ЦЗ
28
Jean Franco Valer
ЦП
15
Jose Anthony Gallardo
ЦП
6
Inti Garrafa
ЦП
Главный тренер
Мигель Ронделли
Главный тренер
Херардо Амели
Статистика матча Куско - Депортиво Гарсиласо
2
3
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
8
8
Офсайды
1
0
Количество передач
366
379
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
7
8
Информация о матче
Главный судья:
Joel Alarcon, Peru
Стадион:
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Куско
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Кубок Либертадорес, 6 тур
Фламенго
3 : 0
27.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Комерсиантес Унидос
0 : 0
25.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Кубок Либертадорес, 6 тур
Фламенго
3 : 0
27.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Кубок Либертадорес, 5 тур
Куско
2 : 3
21.05.2026
Индепендьенте
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Бойз
1 : 0
17.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Комерсиантес Унидос
0 : 0
25.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
17.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 1
11.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Лос Чанкас
0 : 1
04.05.2026
Депортиво Гарсиласо
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