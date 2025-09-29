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Перу. Лига 1
Спорт Бойз - Комерсиантес Унидос
Спорт Бойз - Комерсиантес Унидос: онлайн-трансляция 29 сентября 2025
Спорт Бойз
29.09.2025, понедельник, 23:00
Перу. Лига 1, 12 тур
0 : 0
Перенесен
Комерсиантес Унидос
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Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Бойз
1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 16 тур
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17.05.2026
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17.05.2026
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Перу. Лига 1, 17 тур
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31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 16 тур
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0 : 0
23.05.2026
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17.05.2026
Куско
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0 : 0
12.05.2026
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02.05.2026
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Спорт Бойз
1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 16 тур
Комерсиантес Унидос
0 : 0
25.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 15 тур
АДТ
2 : 0
17.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 14 тур
Комерсиантес Унидос
1 : 1
10.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 13 тур
Сьенсиано
1 : 0
03.05.2026
Комерсиантес Унидос
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