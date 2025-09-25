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Депортиво Лос Чанкас - Спортинг Кристал: онлайн-трансляция 25 сентября 2025

Депортиво Лос Чанкас
25.09.2025, четверг, 23:00
Перу. Лига 1, 11 тур
0 : 0
Перенесен
Спортинг Кристал
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Депортиво Лос Чанкас
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 17 тур
Сьенсиано
3 : 2
01.06.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Кубок Либертадорес, 6 тур
Серро Портеньо
2 : 0
29.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса
3 : 0
24.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса
3 : 0
24.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 0
17.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 14 тур
Куско
1 : 1
11.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Лос Чанкас
0 : 1
04.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 17 тур
Сьенсиано
3 : 2
01.06.2026
Спортинг Кристал
Кубок Либертадорес, 6 тур
Серро Портеньо
2 : 0
29.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Кубок Либертадорес, 5 тур
Атлетико Хуниор
3 : 2
21.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 15 тур
Кахамарка
3 : 1
15.05.2026
Спортинг Кристал
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