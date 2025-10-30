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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Интер - СИК
Интер - СИК: обзор матча 30 октября 2025
Интер
30.10.2025, четверг, 19:00
Финляндия. Вейккауслига, 8 тур
2 : 2
Завершен
СИК
45+2'
J. Kekarainen
43'
О. Тессилими
83'
K. Appiah Nyarko
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - СИК
Завершен
90'
+4'
Замена
Julius Tauriainen
️️️️➡️️
Seth Saarinen
88'
83'
ГОЛ! 1:2!
Kevin Appiah Nyarko
Пас отдал
Jeremiah Streng
Замена
️️️️➡️️
Iiro Järvinen
80'
Желтая карточка
Iiro Järvinen
77'
72'
Замена
Расмус Карьялайнен
️️️️➡️️
Valentín Gasc
Замена
️️️️➡️️
Momodou Sarr
70'
Замена
Юсси Ниска
️️️️➡️️
Альбин Гранлунд
70'
Замена
J. Hamalainen (o.g.)
️️️️➡️️
Christian Ouguehi
46'
46'
Замена
Jeremiah Streng
️️️️➡️️
Salim Giabo Yussif
46'
Замена
Markus Arsalo
️️️️➡️️
Armaan Wilson
ГОЛ! 1:1!
Joonas Kekarainen
Пас отдал
Luka Kuittinen
45'
+2
45'
+5'
43'
ГОЛ! 0:1!
Олатунджи Тессилими
Пас отдал
Kasper Paananen
Красная карточка
Жан Боту
17'
8'
Замена
Kasper Paananen
️️️️➡️️
Samuel Chukwudi
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Eetu Huuhtanen
ВР
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
18
Seth Saarinen
ЦЗ
23
Florian Krebs
ЦП
20
Joonas Kekarainen
ЦП
11
Жан Боту
ЛВ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
77
Momodou Sarr
ЦФ
16
Bart Straalman
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
СИК
1
Miguel Rodríguez
ВР
13
Келвин Пиреш
ЦЗ
5
Oskari Väistö
ЦЗ
23
Armaan Wilson
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
6
Salim Giabo Yussif
ЦП
10
Valentín Gasc
ЦП
17
Олатунджи Тессилими
ЦП
19
Elias Mastokangas
ЦП
28
Samuel Chukwudi
ЦФ
26
Lauri Laine
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Интер
13
Tino Kangasaho
ВР
2
Юсси Ниска
ЛЗ
21
Ilari Kangasniemi
ЦЗ
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
6
V. Vehkonen
ЦЗ
17
Bismark Ampofo
ЦП
26
Vilho Huovila
ЦП
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
СИК
3
Babacar Fati
ЦЗ
22
Leon Vesterbacka
ЦП
33
Aniis Machaal
ЦП
30
Проспер Падера
ЦП
18
Markus Arsalo
ЦП
7
Расмус Карьялайнен
ЦФ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
14
Kevin Appiah Nyarko
ЦФ
9
Jeremiah Streng
ЦФ
10
Kasper Paananen
ЦФ
4-2-1-3
1
24
22
18
5
Гранлунд
23
20
11
Боту
16
77
19
4-4-2
1
5
23
67
Обилейе
13
Пиреш
10
17
Тессилими
19
6
26
28
5
Гранлунд
2
Ниска
2
Ниска
5
Гранлунд
18
24
24
18
24
3
3
24
23
18
18
23
10
7
Карьялайнен
7
Карьялайнен
10
14
14
6
9
9
6
28
10
10
28
Остались в запасе
Интер
СИК
13
Tino Kangasaho
ВР
21
Ilari Kangasniemi
ЦЗ
6
V. Vehkonen
ЦЗ
17
Bismark Ampofo
ЦП
26
Vilho Huovila
ЦП
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
3
Babacar Fati
ЦЗ
22
Leon Vesterbacka
ЦП
33
Aniis Machaal
ЦП
30
Проспер Падера
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Остались в запасе
13
Tino Kangasaho
ВР
21
Ilari Kangasniemi
ЦЗ
6
V. Vehkonen
ЦЗ
17
Bismark Ampofo
ЦП
26
Vilho Huovila
ЦП
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
Остались в запасе
3
Babacar Fati
ЦЗ
22
Leon Vesterbacka
ЦП
33
Aniis Machaal
ЦП
30
Проспер Падера
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Главный тренер
Тони Лехтинен
Статистика матча Интер - СИК
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Эль-Эмара
(Хельсинки)
Стадион:
Veritas Stadium, Turku
Посещаемость:
2649
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2017.11.10 07:31
«Ювентус» составит конкуренцию «Интеру» и «Наполи» в борьбе за Дембеле
2018.06.12 07:43
40-летний Сторари не сыграет против «Интера» из-за травмы на разминке, за «Милан» дебютирует Антонио Доннарумма
2017.12.27 22:42
3
Сусо и Калинич – в атаке «Милана» против «Интера»; Икарди сыграет на острие черно-синих
2017.12.27 21:57
Серия А. «Ювентус» и «Интер» голов не забили, миланцы продолжают лидировать
2017.12.10 00:34
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3 : 3
17.06.2026
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Интер
0 : 0
13.06.2026
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1 : 1
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2 : 1
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1 : 1
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1 : 2
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ВПС
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2 : 3
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3 : 2
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СИК
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