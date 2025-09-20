Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Монтевидео Сити Торке - Серро Ларго
Монтевидео Сити Торке - Серро Ларго: обзор матча 20 сентября 2025
Монтевидео Сити Торке
20.09.2025, суббота, 19:00
Уругвай. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Серро Ларго
85'
G. Fratta
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монтевидео Сити Торке - Серро Ларго
Завершен
Желтая карточка
José Neris
90'
+7
Желтая карточка
F. Silvera
90'
+3
Желтая карточка
Franco Torgnascioli
90'
+2
90'
Замена
Mauro Brasil
️️️️➡️️
A. Di Pippa
90'
Замена
Gabriel Rossetto
️️️️➡️️
Mario García
Замена
Bautista Kociubinski
️️️️➡️️
Walter Nuñez
89'
Замена
E. Busquets
️️️️➡️️
Esteban Obregón
89'
ГОЛ! 1:0!
Guillermo Fratta
85'
Замена
Kevin Arevalo
️️️️➡️️
Santiago Costa
77'
77'
Замена
Federico Medina
️️️️➡️️
Cristian Gonzalez
77'
Замена
A. Perez
️️️️➡️️
Lucas Correa
Желтая карточка
Diogo Guzmán
61'
52'
Желтая карточка
F. Rossi
46'
Замена
️️️️➡️️
Erico Cuello Gutiérrez
45'
+1
Желтая карточка
Facundo Bonifazi
30'
Желтая карточка
Erico Cuello Gutiérrez
Замена
Diogo Guzmán
️️️️➡️️
G. Montes
26'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монтевидео Сити Торке
1
Franco Torgnascioli
ВР
4
Guillermo Fratta
ЦЗ
24
Gary Kagelmacher
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
5
Franco Pizzichillo
ЦП
26
F. Silvera
ЦП
18
Santiago Costa
ЦП
20
G. Montes
ЦП
10
Esteban Obregón
ЦП
33
Walter Nuñez
ЦФ
9
José Neris
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Серро Ларго
25
Gino Santilli
ВР
6
Facundo Bonifazi
ЦЗ
5
A. Di Pippa
ЦЗ
18
Cristian Gonzalez
ЦЗ
2
Facundo Parada Rocha
ЦЗ
14
Lucas Correa
ЦП
15
Sebastián Assis
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
8
Mario García
ЦП
27
F. Rossi
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Монтевидео Сити Торке
22
Ramiro Méndez
ВР
27
Jose Taran Baz
ЦЗ
17
Eduardo Agüero
ЦЗ
19
Diogo Guzmán
ЦП
14
Bautista Kociubinski
ЦП
23
Lucas Duré
ЦП
29
Facundo Martinez
ЦФ
30
Kevin Arevalo
ЦФ
15
E. Busquets
ЦФ
11
Alexander Nahuel da Silva Rivero
ЦФ
Серро Ларго
1
Federico Pintado
ВР
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
5
Martín Gianoli
ЦЗ
19
Mauro Brasil
ЦЗ
18
Federico Medina
ЦП
25
A. Perez
ЦП
7
Jeremías Gallard
ЦП
28
Gabriel Rossetto
ЦФ
23
Enrique Almeida
ЦФ
30
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
ЦФ
2-1-5-2
1
4
24
8
Силес
26
18
20
10
5
9
33
4-4-1
25
5
18
2
6
15
30
8
14
27
20
19
19
20
33
14
14
33
18
30
30
18
10
15
15
10
5
19
19
5
18
18
18
18
14
25
25
14
8
28
28
8
Остались в запасе
Монтевидео Сити Торке
Серро Ларго
22
Ramiro Méndez
ВР
27
Jose Taran Baz
ЦЗ
17
Eduardo Agüero
ЦЗ
23
Lucas Duré
ЦП
29
Facundo Martinez
ЦФ
11
Alexander Nahuel da Silva Rivero
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
1
Federico Pintado
ВР
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
5
Martín Gianoli
ЦЗ
7
Jeremías Gallard
ЦП
23
Enrique Almeida
ЦФ
30
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Остались в запасе
22
Ramiro Méndez
ВР
27
Jose Taran Baz
ЦЗ
17
Eduardo Agüero
ЦЗ
23
Lucas Duré
ЦП
29
Facundo Martinez
ЦФ
11
Alexander Nahuel da Silva Rivero
ЦФ
Остались в запасе
1
Federico Pintado
ВР
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
5
Martín Gianoli
ЦЗ
7
Jeremías Gallard
ЦП
23
Enrique Almeida
ЦФ
30
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Статистика матча Монтевидео Сити Торке - Серро Ларго
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Информация о матче
Главный судья:
Javier Burgos, Uruguay
Стадион:
Эстадио Сентенарио
Посещаемость:
350
Новости команд
Все
Монтевидео Сити Торке
Серро Ларго
«Акрон» объявил о первой зимней покупке
15 января
2
«Акрон» подпишет уругвайского вингера с помощью самовыкупа игрока
2025.12.22 10:11
«Акрон» объявил о первой зимней покупке
15 января
2
«Акрон» подпишет уругвайского вингера с помощью самовыкупа игрока
2025.12.22 10:11
Больше новостей
Последние матчи
Все
Монтевидео Сити Торке
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 4 тур
Ливерпуль
0 : 0
09.06.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 4 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 4
06.06.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 3 тур
Альбион
1 : 2
31.05.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 3 тур
Серро Ларго
2 : 0
30.05.2026
Серро
Копа Судамерикана, 6 тур
Гремио
2 : 2
27.05.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 4 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 4
06.06.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 3 тур
Альбион
1 : 2
31.05.2026
Монтевидео Сити Торке
Копа Судамерикана, 6 тур
Гремио
2 : 2
27.05.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 2 тур
Прогресо
1 : 2
23.05.2026
Монтевидео Сити Торке
Копа Судамерикана, 5 тур
Монтевидео Сити Торке
4 : 1
20.05.2026
Депортиво Риестра
Уругвай. Примера, 4 тур
Ливерпуль
0 : 0
09.06.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 3 тур
Серро Ларго
2 : 0
30.05.2026
Серро
Уругвай. Примера, 2 тур
Серро Ларго
3 : 0
23.05.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 1 тур
Расинг М
1 : 0
17.05.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро Ларго
2 : 3
12.05.2026
Пеньяроль
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: