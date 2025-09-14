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Хувентуд - Монтевидео Сити Торке: обзор матча 14 сентября 2025

Хувентуд
14.09.2025, воскресенье, 19:00
Уругвай. Примера, 7 тур
0 : 1
Завершен
Монтевидео Сити Торке
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Хувентуд - Монтевидео Сити Торке
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Посещаемость:
400
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Хувентуд
Монтевидео Сити Торке
«Акрон» объявил о первой зимней покупке
15 января
2
«Акрон» подпишет уругвайского вингера с помощью самовыкупа игрока
2025.12.22 10:11
«Акрон» объявил о первой зимней покупке
15 января
2
«Акрон» подпишет уругвайского вингера с помощью самовыкупа игрока
2025.12.22 10:11
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Уругвай. Примера, 4 тур
Насьональ
2 : 1
07.06.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 4 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 4
06.06.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 3 тур
Хувентуд
2 : 5
31.05.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 3 тур
Альбион
1 : 2
31.05.2026
Монтевидео Сити Торке
Копа Судамерикана, 6 тур
Сьенсиано
1 : 1
28.05.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 4 тур
Насьональ
2 : 1
07.06.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 3 тур
Хувентуд
2 : 5
31.05.2026
Монтевидео Уондерерс
Копа Судамерикана, 6 тур
Сьенсиано
1 : 1
28.05.2026
Хувентуд
Копа Судамерикана, 5 тур
Академика Пуэрто-Кабельо
1 : 1
22.05.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 1 тур
Хувентуд
2 : 0
16.05.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 4 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 4
06.06.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 3 тур
Альбион
1 : 2
31.05.2026
Монтевидео Сити Торке
Копа Судамерикана, 6 тур
Гремио
2 : 2
27.05.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 2 тур
Прогресо
1 : 2
23.05.2026
Монтевидео Сити Торке
Копа Судамерикана, 5 тур
Монтевидео Сити Торке
4 : 1
20.05.2026
Депортиво Риестра
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