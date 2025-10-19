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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Добруджа - ЦСКА
Добруджа - ЦСКА: обзор матча 19 октября 2025
Добруджа
19.10.2025, воскресенье, 15:00
Болгария. Первая лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Добруджа - ЦСКА
Завершен
Желтая карточка
Lucas Cardoso Soares
90'
+1
89'
Замена
Martin Stoychev
️️️️➡️️
Илиан Илиев
86'
Желтая карточка
Ángelo Martino
Замена
A. Appiah
️️️️➡️️
Ivaylo Mihaylov
79'
Замена
M. Angelov
️️️️➡️️
Томас Силва
73'
Желтая карточка
Montassar Triki
71'
Желтая карточка
Malick Fall
69'
65'
Замена
Teodor Ivanov
️️️️➡️️
Santiago Godoy
57'
Замена
️️️️➡️️
David Seger
57'
Замена
Kevin Dodaj
️️️️➡️️
Мохамед Браими
Желтая карточка
Томас Силва
56'
55'
Желтая карточка
Мохамед Браими
Замена
Montassar Triki
️️️️➡️️
Di Mateo Lovrić
46'
Желтая карточка
Anton Ivanov
19'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Добруджа
13
Galin Grigorov
ВР
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
3
D. Pirgov
ЦЗ
77
Matheus Leoni
ЦЗ
10
Томас Силва
ЦП
23
Malick Fall
ЦП
35
Di Mateo Lovrić
ЦП
8
Lucas Cardoso Soares
ЦП
98
Ivaylo Mihaylov
ЦФ
7
Anton Ivanov
ЦФ
31
Andrian Dimitrov
ЦФ
Главный тренер
Атанас Атанасов
ЦСКА
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
17
Ángelo Martino
ЦЗ
2
Пастор
ПЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
19
David Seger
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
11
Мохамед Браими
ЛВ
9
Santiago Godoy
ЦФ
4
Adrián Lapeña
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Добруджа
1
Georgi Argilashki
ВР
15
Bogdan Kostov
ЦЗ
6
Ángel Puerto
ЦЗ
30
Almin Kurtović
ЦП
27
Montassar Triki
ЦП
20
Aykut Ramadan
ЦП
88
Diogo Madaleno
ЦП
9
M. Angelov
ЦФ
10
A. Appiah
ЦФ
ЦСКА
1
Густаво Бусатто
ВР
14
Teodor Ivanov
ЦЗ
22
Martin Stoychev
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
24
Yulian Iliev
ЦП
30
Petko Panayotov
ЦП
22
Kevin Dodaj
ЦП
29
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
3-4-3
13
37
3
77
10
Силва
35
8
23
31
7
98
3-2-2-3
21
Лапоухов
2
Пастор
17
5
Деллова
19
28
Питтас
73
Илиев
11
Браими
99
4
9
35
27
27
35
10
Силва
9
9
10
Силва
98
10
10
98
9
14
14
9
73
Илиев
22
22
73
Илиев
11
Браими
22
22
11
Браими
Остались в запасе
Добруджа
ЦСКА
1
Georgi Argilashki
ВР
15
Bogdan Kostov
ЦЗ
6
Ángel Puerto
ЦЗ
30
Almin Kurtović
ЦП
20
Aykut Ramadan
ЦП
88
Diogo Madaleno
ЦП
Главный тренер
Атанас Атанасов
1
Густаво Бусатто
ВР
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
24
Yulian Iliev
ЦП
30
Petko Panayotov
ЦП
29
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
1
Georgi Argilashki
ВР
15
Bogdan Kostov
ЦЗ
6
Ángel Puerto
ЦЗ
30
Almin Kurtović
ЦП
20
Aykut Ramadan
ЦП
88
Diogo Madaleno
ЦП
Остались в запасе
1
Густаво Бусатто
ВР
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
24
Yulian Iliev
ЦП
30
Petko Panayotov
ЦП
29
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
Главный тренер
Атанас Атанасов
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Добруджа - ЦСКА
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Информация о матче
Главный судья:
Marian Grebencharski,
Стадион:
Stadion Druzhba, Dobrich
Посещаемость:
6000
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