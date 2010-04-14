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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Сент-Труйден
Гент - Сент-Труйден: обзор матча 14 апреля 2010
Гент
14.04.2010, среда, 22:30
Чемпионат Бельгии, 5 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Труйден
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Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
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1 : 0
08.11.2026
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КуПС
0 : 0
05.11.2026
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2 : 0
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4 : 0
25.10.2026
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2 : 0
22.10.2026
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Бельгия. Про-Лига, 12 тур
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- : -
21.11.2026
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Сент-Труйден
4 : 1
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Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
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1 : 2
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3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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