Главная
Расписание матчей
Азербайджан. Премьер-лига
Сабах - Нефтчи
Сабах - Нефтчи: онлайн-трансляция 15 мая 2026
Сабах
15.05.2026, пятница, 18:00
Азербайджан. Премьер-лига, 32 тур
- : -
Не начался
Нефтчи
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сабах - Нефтчи
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Сабах
Нефтчи
Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков
5 августа, 13:40
«Сабах» – «Петрокуб»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
31 июля, 08:17
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
22 июля, 13:30
Российский игрок забил решающий гол в матче отбора Лиги Европы
18 июля, 18:51
Прогноз на точный счeт матча «Целе» – «Сабах»: Лига Европы, 17 июля 2025 года
16 июля, 09:06
Команда Березуцкого вышла в финал Кубка Азербайджана
23 апреля, 23:07
Березуцкий провел 15-секундную пресс-конференцию в Азербайджане
4 апреля, 02:10
3
«Балтика» отдала в аренду третьего самого дорогого игрока команды
10 февраля, 23:47
1
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
24 декабря 2024, 10:30
1
Божович: «Алкоголь в России надо запретить»
8 ноября 2024, 15:30
8
Больше новостей
Азербайджан. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Шамахы
- : -
24.08.2025
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Туран Товуз
- : -
24.08.2025
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Габала
- : -
25.08.2025
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 3 тур
Сумгаит
- : -
29.08.2025
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 3 тур
Нефтчи
- : -
29.08.2025
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Шамахы
- : -
24.08.2025
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Туран Товуз
- : -
24.08.2025
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Габала
- : -
25.08.2025
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 3 тур
Сумгаит
- : -
29.08.2025
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 3 тур
Нефтчи
- : -
29.08.2025
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 3 тур
Зиря
- : -
30.08.2025
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 3 тур
Араз-Нахичевань
- : -
30.08.2025
Габала
Последние матчи
Все
Сабах
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Имишли
0 : 0
22.08.2025
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 1 тур
Нефтчи
1 : 1
16.08.2025
Шамахы
Лига конференций, 3 раунд
Сабах
0 : 2
14.08.2025
Левски
Лига конференций, 3 раунд
Левски
1 : 0
07.08.2025
Сабах
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 1
31.07.2025
Петрокуб
Лига конференций, 3 раунд
Сабах
0 : 2
14.08.2025
Левски
Лига конференций, 3 раунд
Левски
1 : 0
07.08.2025
Сабах
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 1
31.07.2025
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
0 : 2
24.07.2025
Сабах
Лига Европы, 1 раунд
Целе
3 : 3
17.07.2025
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Имишли
0 : 0
22.08.2025
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 1 тур
Нефтчи
1 : 1
16.08.2025
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 36 тур
Сабах
1 : 0
24.05.2025
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 35 тур
Нефтчи
3 : 0
18.05.2025
Сабаил
Азербайджан. Премьер-лига, 34 тур
Туран Товуз
1 : 2
10.05.2025
Нефтчи
Архив
