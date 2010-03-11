Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гамбург - Андерлехт
Гамбург - Андерлехт: обзор матча 11 марта 2010
Гамбург
11.03.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Андерлехт
23'
Й. Матейсен
40'
Р. ван Нистелрой
76'
Д. Яролим
45'
Ж. Лежар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Андерлехт
Замена
П. Троховски
️️️️
Э. Элиа
Замена
М. Суарес
️️️️
Кану
ГОЛ! 3:1!
Д. Яролим
ГОЛ! 2:1!
Ж. Лежар
ГОЛ! 2:0!
Р. ван Нистелрой
ГОЛ! 1:0!
Й. Матейсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
30
Жонатан Лежар
ЦП
10
Кану
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
15
Петр Троховски
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Андерлехт
22
Дави Шоллен
ВР
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
12
Томас Шатель
ЦП
90
Буба
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
7
Матиас Суарес
ЦФ
3-5-2
1
Рост
14
Розегнал
4
Матейсен
3
Аого
7
Янсен
14
Яролим
11
Элиа
12
Зе Роберто
8
Ринкон
33
Петрич
9
ван Нистелрой
4-1-4-1
1
Прото
23
Юхас
3
Мазух
3
Дешахт
37
ван Дамм
8
Куяте
10
Кану
30
Жилле
6
Билья
30
Лежар
9
Лукаку
11
Элиа
15
Троховски
15
Троховски
11
Элиа
10
Кану
7
Суарес
7
Суарес
10
Кану
Остались в запасе
Гамбург
Андерлехт
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
12
Томас Шатель
ЦП
22
Дави Шоллен
ВР
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
90
Буба
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
Остались в запасе
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Остались в запасе
12
Томас Шатель
ЦП
22
Дави Шоллен
ВР
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
90
Буба
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Гамбург - Андерлехт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:50 (прямая)
Новости команд
Все
Гамбург
Андерлехт
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+