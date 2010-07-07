Спартак Нч (мол) - Ахмат (мол)

|30 тур
|28 ноября, суббота
|13:00
|Спартак Нч (мол)
|1:1
|Ахмат (мол)
|1 тур
|14 марта, суббота
|15:00
|Ахмат (мол)
|2:1
|Спартак Нч (мол)
|30 тур
|28 ноября, суббота
|13:00
|Спартак Нч (мол)
|1:1
|Ахмат (мол)
|1 тур
|14 марта, суббота
|15:00
|Ахмат (мол)
|2:1
|Спартак Нч (мол)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М (мол)
|30
|17
|10
|3
|66:23
|+43
|61
|2.
|Амкар (мол)
|30
|17
|6
|7
|50:38
|+12
|57
|3.
|Зенит (мол)
|30
|17
|4
|9
|53:22
|+31
|55
|4.
|Рубин (мол)
|30
|14
|9
|7
|41:31
|+10
|51
|5.
|Локомотив (мол)
|30
|14
|7
|9
|53:30
|+23
|49
|6.
|Раменское
|30
|13
|9
|8
|46:37
|+9
|48
|7.
|Сибирь (мол)
|30
|13
|9
|8
|49:45
|+4
|48
|8.
|Кр. Советов (мол)
|30
|12
|9
|9
|54:43
|+11
|45
|9.
|Ростов (мол)
|30
|12
|5
|13
|32:34
|-2
|41
|10.
|30
|11
|6
|13
|38:62
|-24
|39
|11.
|Томь (мол)
|30
|8
|12
|10
|30:39
|-9
|36
|12.
|Спартак Нч (мол)
|30
|9
|7
|14
|30:45
|-15
|34
|13.
|Динамо М (мол)
|30
|9
|5
|16
|34:55
|-21
|32
|14.
|ЦСКА (мол)
|30
|6
|5
|19
|38:58
|-20
|23
|15.
|Анжи (мол)
|30
|4
|8
|18
|19:40
|-21
|20
|16.
|Ахмат (мол)
|30
|3
|11
|16
|16:47
|-31
|20