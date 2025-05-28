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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Викинг
Буде-Глимт - Викинг: обзор матча 28 мая 2025
Буде-Глимт
28.05.2025, среда, 22:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
2 : 4
Завершен
Викинг
25'
К. Хег
44'
Й. Гундерсен
73'
З. Трипич
83'
С. Бьорсхол
90+1'
S. Kvia-Egeskog
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Викинг
Конец матча
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
S. Kvia-Egeskog
Пас отдал
P. Buch Christiansen
Замена
А. Хельмерсен
️️️️
Ф. Сьоволд
90'
83'
ГОЛ! 2:2!
С. Бьорсхол
79'
Замена
С. Бьорсхол
️️️️
Х. Хауген
Замена
И. Дыбвик Мяяття
️️️️
О. Бломберг
79'
Замена
С. Фет
️️️️
У. Салтнес
79'
74'
Желтая карточка
З. Трипич
73'
ГОЛ! 2:1!
З. Трипич
Замена
О. Бьортуфт
️️️️
К. Хег
70'
69'
Желтая карточка
Х. Хауген
Красная карточка
Й. Гундерсен
63'
57'
Замена
К. Каппис
️️️️
A. Baertelsen
57'
Замена
З. Трипич
️️️️
С. Свендсен
Второй тайм
ГОЛ! 2:0!
Й. Гундерсен
44'
ГОЛ! 1:0!
К. Хег
Пас отдал
О. Бломберг
25'
24'
Желтая карточка
Х. Хеггхейм
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
(К)
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Викинг
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
(К)
ЦЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
8
Джо Белл
ОП
33
Jakob Segadal Hansen
ЦП
35
Edvin Austbø
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
10
Йеппе Кьяер
АП
8
Сондре Аукленд
АП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
24
Vetle Auklend
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Hilmir Rafn Mikaelsson
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
6
Гундерсен
5
Алеесами
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
14
Салтнес
10
Хеуге
11
Бломберг
9
Хег
4-1-1-4
1
Классон
2
Хауген
21
3
Веватне
5
Хеггхейм
8
Белл
33
20
7
Свендсен
25
Фальшенер
35
9
Хег
4
Бьортуфт
4
Бьортуфт
9
Хег
14
Салтнес
19
Фет
19
Фет
14
Салтнес
11
Бломберг
25
Мяяття
25
Мяяття
11
Бломберг
20
Сьоволд
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
20
Сьоволд
2
Хауген
18
Бьорсхол
18
Бьорсхол
2
Хауген
21
12
Каппис
12
Каппис
21
7
Свендсен
10
Трипич
10
Трипич
7
Свендсен
Остались в запасе
Буде-Глимт
Викинг
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
10
Йеппе Кьяер
АП
8
Сондре Аукленд
АП
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
1
Арилд Остбю
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
24
Vetle Auklend
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Hilmir Rafn Mikaelsson
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
10
Йеппе Кьяер
АП
8
Сондре Аукленд
АП
10
Сондре Серли
ПВ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
24
Vetle Auklend
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Hilmir Rafn Mikaelsson
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Статистика матча Буде-Глимт - Викинг
1
3
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
9
8
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
11
Офсайды
1
0
Количество передач
554
350
Сейвы
3
7
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
6
9
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Буде-Глимт
- : -
14.09.2026
Сандефьорд
Лига чемпионов, Регулярный чемпионат
Бавария
5 : 0
10.09.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Фредрикстад
1 : 2
04.09.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Буде-Глимт
4 : 2
30.08.2026
Русенборг
Лига чемпионов, 4 раунд
Буде-Глимт
3 : 0
25.08.2026
НЕК
Лига чемпионов, 4 раунд
НЕК
1 : 3
19.08.2026
Буде-Глимт
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Викинг
- : -
13.09.2026
Кристиансунд
Лига чемпионов, Регулярный чемпионат
Штутгарт
3 : 1
09.09.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сандефьорд
1 : 1
04.09.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Викинг
2 : 1
30.08.2026
Олесунн
Лига чемпионов, 4 раунд
Викинг
3 : 1
26.08.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо Загреб
2 : 2
18.08.2026
Викинг
Информация о матче
Главный судья:
Кристоффер Хагенес
Стадион:
Аспмюра
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