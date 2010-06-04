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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)

Шинник - Кубань (ЛФЛ)

04.06.2010, Пятница, 18:30 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. Первый дивизион, 14 тур Шинник - Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Шинник
3 тур
28 марта, воскресенье 00:00 Шинник 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 20 тур
12 августа, среда 00:00 Шинник 2:3 Кубань (ЛФЛ)
Первый этап, 2 тур
1 апреля, среда 00:00 Кубань (ЛФЛ) 2:1 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кубань (ЛФЛ) 38 24 8 6 51:20 +31 80
2. Волга НН 38 19 14 5 62:25 +37 71
3. 38 21 7 10 60:41 +19 70
4. КАМАЗ 38 19 9 10 55:43 +12 66
5. Краснодар 38 17 10 11 60:44 +16 61
6. Мордовия 38 16 10 12 53:40 +13 58
7. Урал 38 14 16 8 38:28 +10 58
8. 38 16 9 13 45:44 +1 57
9. Волгарь 38 16 9 13 45:48 -3 57
10. Шинник 38 14 13 11 43:31 +12 55
11. СКА-Хабаровск 38 15 8 15 37:39 -2 53
12. Луч 38 13 13 12 42:42 0 52
13. Химки 38 11 17 10 39:38 +1 50
14. Динамо Бр 38 11 11 16 53:54 -1 44
15. Балтика 38 11 10 17 38:47 -9 43
16. Сочи 38 9 10 19 32:53 -21 37
17. Ротор 38 9 7 22 27:64 -37 34
18. Салют 38 7 13 18 30:47 -17 34
19. Иртыш 38 6 10 22 26:52 -26 28
20. Авангард Кур 38 7 6 25 31:67 -36 27
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