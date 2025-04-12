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Аль-Айн - Аль-Уроба: онлайн-трансляция 12 апреля 2025

Аль-Айн
12.04.2025, суббота, 16:55
ОАЭ. Про Лига, 21 тур
- : -
Не начался
Аль-Уроба
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Личные встречи
Таблица
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Статистика матча Аль-Айн - Аль-Уроба
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Количество передач
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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0
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4 февраля, 17:43
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Винисиус – лучший футболист года по версии Globe Soccer Awards, Анчелотти – тренер, Роналду признан лучшим на Ближнем Востоке
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