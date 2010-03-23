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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вердер - Аугсбург
Вердер - Аугсбург: обзор матча 23 марта 2010
Вердер
23.03.2010, вторник, 22:30
Германия. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Аугсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вердер - Аугсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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- : -
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1 : 0
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