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Расписание матчей
Копенгаген - Мольде
Копенгаген - Мольде: обзор матча 08 февраля 2010
Копенгаген
08.02.2010, понедельник, 19:00
Copa del Sol, группа A, 3 тур
2 : 0
Завершен
Мольде
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Статистика матча Копенгаген - Мольде
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Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
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Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
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Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
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