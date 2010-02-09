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Расписание матчей
Франция. Кубок
Булонь - Генгам
Булонь - Генгам: обзор матча 09 февраля 2010
Булонь
09.02.2010, вторник, 20:15
Франция. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Генгам
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Булонь - Генгам
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0
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0
0
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