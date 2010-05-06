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Судьи
Главный судья:
Вячеслав Попов (Екатеринбург)
Помощники:
Е. Волнин (Владимир), А. Лебедев (Санкт-Петербург)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)

Ростов - ЦСКА

06.05.2010, Четверг, 16:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 9 тур Ростов - ЦСКА Молодежные команды: 4 - 3
Россия. Премьер-лига 2009
20 тур
30 августа, воскресенье 20:30 Ростов 1:0 ЦСКА
6 тур
26 апреля, воскресенье 16:30 ЦСКА 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
22 тур
26 августа, воскресенье 15:30 ЦСКА 4:0 Ростов
8 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Ростов 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
28 октября, суббота 00:00 Ростов 1:2 ЦСКА
10 тур
10 июля, понедельник 00:00 ЦСКА 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
30 октября, воскресенье 18:00 ЦСКА 2:1 Ростов
13 тур
25 июня, суббота 18:00 Ростов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
27 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
12 тур
13 августа, вторник 00:00 Ростов 3:2 ЦСКА
19 тур
9 августа, пятница 00:00 ЦСКА 5:1 Ростов
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Ростов
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 2000
24 тур
6 сентября, среда 00:00 Ростов 1:1 ЦСКА
10 тур
27 мая, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Ростов
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
Чемпионат России 1998
27 тур
3 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Ростов
12 тур
17 июня, среда 00:00 Ростов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1997
31 тур
14 октября, вторник 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
14 тур
18 июня, среда 00:00 Ростов 1:1 ЦСКА
Чемпионат России 1996
28 тур
19 сентября, четверг 00:00 Ростов 0:5 ЦСКА
11 тур
8 мая, среда 00:00 ЦСКА 4:2 Ростов
Чемпионат России 1995
27 тур
30 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
4 тур
1 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 4:0 Ростов
Чемпионат России 1993
25 тур
27 августа, пятница 00:00 ЦСКА 2:3 Ростов
10 тур
6 мая, четверг 00:00 Ростов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 8 тур
8 ноября, воскресенье 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
Первый этап, 3 тур
10 сентября, четверг 00:00 ЦСКА 4:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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