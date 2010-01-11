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Расписание матчей
Франция. Кубок
Амьен - Осер
Амьен - Осер: обзор матча 11 января 2010
Амьен
11.01.2010, понедельник, 22:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Осер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Амьен - Осер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
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0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
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1 : 1
17.10.2026
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03.10.2026
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1 : 1
26.09.2026
Амьен
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Франция. Лига 1, 11 тур
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- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
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