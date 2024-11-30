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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро - Ливерпуль
Серро - Ливерпуль: обзор матча 30 ноября 2024
Серро
30.11.2024, суббота, 15:45
Уругвай. Примера, 15 тур
1 : 3
Завершен
Ливерпуль
90'
M. Abero
60'
M. Cubero (АГ)
85'
D. G. Garcia Cardozo
90+6'
H. Quintana
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро - Ливерпуль
Красная карточка
H. Tijanovich
90'
+6
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
H. Quintana
ГОЛ! 1:2!
M. Abero
90'
88'
Замена
N. Vikonis
️️️️
S. Lentinelly
85'
ГОЛ! 0:2!
D. G. Garcia Cardozo
80'
Замена
L. Aued
️️️️
D. Rodriguez
Желтая карточка
M. Abero
76'
Замена
D. Cóccaro
️️️️
J. Javier Berrios Mora
76'
Замена
H. Tijanovich
️️️️
M. Rabuñal
76'
Замена
N. González
️️️️
G. Rodriguez
64'
Замена
N. Wunsch
️️️️
S. Ramirez
64'
64'
Замена
A. Hernández
️️️️
R. Machado
60'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
M. Cubero
Замена
Y. Gorgoroso
️️️️
E. Crespo
38'
Желтая карточка
S. Ramirez
34'
34'
Пенальти не реализован!
D. G. Garcia Cardozo
Желтая карточка
M. Cubero
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро
1
Mathías Cubero
ВР
23
Emilio Crespo
ЦЗ
24
Emiliano Álvarez
ЦЗ
13
Pablo Lacoste
ЦЗ
16
Mathias Abero
ЦЗ
55
Martín Rabuñal
ЦП
5
Alejo Macelli
ЦП
14
Jhosuan Javier Berrios Mora
ЦФ
14
Santiago Ramirez
ЦФ
13
Maximiliano Perez
ЦФ
18
G. Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Ливерпуль
12
Sebastián Lentinelly
ВР
20
Кевин Амаро
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
14
Jean Rosso
ЦЗ
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
50
D. G. Garcia Cardozo
ЦП
15
D. Rodriguez
ЦП
14
Christian Tabó
ЦФ
9
R. Machado
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Серро
25
Kevin Larrea
ВР
21
Yonathan Gorgoroso
ЦП
2
Andrés Romero
ЦП
8
Nicolás Wunsch
ЦП
19
Germán Triunfo
ЦП
11
Horacio Tijanovich
ЦП
7
Bruno Scorza
ЦФ
9
Nicólas González
ЦФ
11
Diego Aguilera
ЦФ
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
Ливерпуль
40
Nicolás Vikonis
ВР
17
Anthony Poiso
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
26
Giuliano Ferrer
ЦЗ
14
H. Vergara
ЦП
28
H. Quintana
ЦП
11
Joaquin Nunez
ЦФ
16
Lucas Acosta
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
11
Luciano Aued
ЦФ
4-2-4
1
23
13
16
24
55
5
14
18
13
14
3-2-3-2
12
18
14
4
20
Амаро
23
31
50
15
9
14
23
21
21
23
14
8
8
14
55
11
11
55
18
9
9
18
14
17
17
14
12
40
40
12
9
99
99
9
15
11
11
15
Остались в запасе
Серро
Ливерпуль
25
Kevin Larrea
ВР
2
Andrés Romero
ЦП
19
Germán Triunfo
ЦП
7
Bruno Scorza
ЦФ
11
Diego Aguilera
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
17
Anthony Poiso
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
26
Giuliano Ferrer
ЦЗ
14
H. Vergara
ЦП
28
H. Quintana
ЦП
11
Joaquin Nunez
ЦФ
16
Lucas Acosta
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Остались в запасе
25
Kevin Larrea
ВР
2
Andrés Romero
ЦП
19
Germán Triunfo
ЦП
7
Bruno Scorza
ЦФ
11
Diego Aguilera
ЦФ
Остались в запасе
17
Anthony Poiso
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
26
Giuliano Ferrer
ЦЗ
14
H. Vergara
ЦП
28
H. Quintana
ЦП
11
Joaquin Nunez
ЦФ
16
Lucas Acosta
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Статистика матча Серро - Ливерпуль
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Серро
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Серро
1 : 2
31.10.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Сити Торке
3 : 1
25.10.2026
Серро
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Javier Feres, Uruguay
Стадион:
Луис Трокколи
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2024.02.28 10:45
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