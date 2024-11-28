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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Данубио - Насьональ
Данубио - Насьональ: обзор матча 28 ноября 2024
Данубио
28.11.2024, четверг, 03:15
Уругвай. Примера, 14 тур
0 : 0
Завершен
Насьональ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данубио - Насьональ
88'
Желтая карточка
L. Sanabria
Замена
F. Silvestre
️️️️
S. Fernández
83'
82'
Замена
G. Petit
️️️️
N. Rodríguez
81'
Желтая карточка
К. Олива
81'
Желтая карточка
D. Polenta
73'
Замена
М. Перейра
️️️️
J. Recoba
60'
Замена
D. Zabala
️️️️
A. Galeano
46'
Замена
R. Bentancourt
️️️️
A. Castro
Замена
M. Peralta
️️️️
L. Sosa
46'
Желтая карточка
S. Etchebarne
29'
14'
Желтая карточка
A. Castro
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данубио
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
13
Emiliano Ancheta
ЦЗ
16
Matías Fracchia
ЦЗ
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
4
Guillermo Fratta
ЦЗ
6
Leandro Sosa
ЦП
19
Santiago Romero
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
80
Cristhian Tizon
ЦП
10
Maximiliano Cantera
ЦФ
30
Sebastián Fernández
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Насьональ
1
Луис Мехия
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Gabriel Báez
ЦЗ
7
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
8
Lucas Sanabria
ЦП
22
Alexis Castro
ЦП
9
Jeremia Recoba
ЦП
23
Diego Polenta
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Данубио
12
Jose Rio
ВР
25
Matías González
ЦЗ
7
Ignacio Pintos
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
17
Facundo Silvestre
ЦП
11
Gonzalo Bueno
ЦП
21
Ignacio Pereira
ЦП
28
Luis Femia
ЦФ
33
Gabriel Leyes
ЦФ
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
3
Mateo Antoni
ЦЗ
22
Rodrigo Chagas
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
22
Diego Zabala
ЦП
24
Exequiel Mereles
ЦФ
25
Gonzalo Petit
ЦФ
19
Rubén Bentancourt
ЦФ
18
Diego Herazo
ЦФ
4-4-2
1
Гойкоэчеа
13
21
4
16
6
19
80
19
30
10
3-1-3-3
1
Мехия
4
Коатес
23
7
28
Олива
8
22
9
11
Лопес
21
23
6
10
10
6
30
17
17
30
9
10
Перейра
10
Перейра
9
21
22
22
21
7
25
25
7
22
19
19
22
Остались в запасе
Данубио
Насьональ
12
Jose Rio
ВР
25
Matías González
ЦЗ
7
Ignacio Pintos
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
11
Gonzalo Bueno
ЦП
21
Ignacio Pereira
ЦП
28
Luis Femia
ЦФ
33
Gabriel Leyes
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
25
Ignacio Suárez
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
3
Mateo Antoni
ЦЗ
22
Rodrigo Chagas
ЦП
24
Exequiel Mereles
ЦФ
18
Diego Herazo
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Остались в запасе
12
Jose Rio
ВР
25
Matías González
ЦЗ
7
Ignacio Pintos
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
11
Gonzalo Bueno
ЦП
21
Ignacio Pereira
ЦП
28
Luis Femia
ЦФ
33
Gabriel Leyes
ЦФ
Остались в запасе
25
Ignacio Suárez
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
3
Mateo Antoni
ЦЗ
22
Rodrigo Chagas
ЦП
24
Exequiel Mereles
ЦФ
18
Diego Herazo
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Главный тренер
Альваро Рекоба
Статистика матча Данубио - Насьональ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Данубио
Уругвай. Примера, 15 тур
Альбион
1 : 1
24.11.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Данубио
1 : 0
18.10.2026
Сентраль Эспаньол
Насьональ
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Насьональ
1 : 1
15.11.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Информация о матче
Главный судья:
Leodan Frankin Gonzalez Cabrera, Uruguay
Стадион:
Альфредо Виктор Виера
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