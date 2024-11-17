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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Насьональ - Депортиво Мальдонадо
Насьональ - Депортиво Мальдонадо: обзор матча 17 ноября 2024
Насьональ
17.11.2024, воскресенье, 01:30
Уругвай. Примера, 13 тур
5 : 2
Завершен
Депортиво Мальдонадо
11'
N. Rodríguez
65'
Н. Лопес
78'
N. Rodríguez
88'
J. Recoba
90+1'
Н. Лопес
70'
D. Romero
83'
С. Коатес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Насьональ - Депортиво Мальдонадо
ГОЛ! 5:2!
Н. Лопес
90'
+1
89'
Замена
️️️️
Á. Rodríguez
ГОЛ! 4:2!
J. Recoba
88'
Замена
R. Chagas
️️️️
L. Lozano
86'
83'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
С. Коатес
79'
Желтая карточка
Á. Rodríguez
ГОЛ! 3:1!
N. Rodríguez
78'
75'
Желтая карточка
F. Tealde
74'
Замена
R. Muníz
️️️️
P. Gonzalez
Замена
Э. Веласкес
️️️️
A. Galeano
72'
70'
ГОЛ! 2:1!
D. Romero
Желтая карточка
М. Перейра
69'
Желтая карточка
К. Олива
68'
ГОЛ! 2:0!
Н. Лопес
65'
Замена
J. Recoba
️️️️
D. Zabala
58'
46'
Замена
S. Cartagena
️️️️
L. Núñez
Замена
М. Перейра
️️️️
A. Castro
46'
36'
Замена
F. Tealde
️️️️
S. Diana
23'
Желтая карточка
L. Núñez
ГОЛ! 1:0!
N. Rodríguez
11'
Желтая карточка
A. Castro
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
1
Луис Мехия
ВР
17
Leandro Lozano
ЦЗ
7
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
8
Lucas Sanabria
ЦП
22
Alexis Castro
ЦП
22
Diego Zabala
ЦП
23
Diego Polenta
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Депортиво Мальдонадо
1
Adriano Freitas
ВР
43
Матиас Суарес
ЦЗ
23
Sebastian Diana
ЦЗ
27
Diego Romero
ЦЗ
80
P. Gonzalez
ЦП
26
Elías de León
ЦП
16
Renato César
ЦП
5
Lucas Núñez
ЦП
24
Marcos Montiel
ЦП
27
Ángel Rodríguez
ЦП
10
Maximiliano Noble
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
3
Mateo Antoni
ЦЗ
22
Rodrigo Chagas
ЦП
8
Felipe Cairus
ЦП
9
Jeremia Recoba
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Diego Herazo
ЦФ
11
Guillermo Lopez
ЦФ
25
Gonzalo Petit
ЦФ
Депортиво Мальдонадо
44
Guillermo Reyes
ВР
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
19
Facundo Tealde
ЦЗ
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
7
Gonzalo Larrazabal
ЦП
28
Santiago Cartagena
ЦП
14
Rodrigo Muníz
ЦФ
9
Alexander González
ЦФ
3-1-3-3
1
Мехия
17
7
4
Коатес
28
Олива
8
22
22
11
Лопес
21
23
3-5-1-1
1
43
Суарес
23
27
26
5
24
27
16
80
10
21
2
Веласкес
2
Веласкес
21
17
22
22
17
22
9
9
22
22
10
Перейра
10
Перейра
22
23
19
19
23
5
28
28
5
80
14
14
80
Остались в запасе
Насьональ
Депортиво Мальдонадо
25
Ignacio Suárez
ВР
3
Mateo Antoni
ЦЗ
8
Felipe Cairus
ЦП
18
Diego Herazo
ЦФ
11
Guillermo Lopez
ЦФ
25
Gonzalo Petit
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
44
Guillermo Reyes
ВР
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
7
Gonzalo Larrazabal
ЦП
9
Alexander González
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Остались в запасе
25
Ignacio Suárez
ВР
3
Mateo Antoni
ЦЗ
8
Felipe Cairus
ЦП
18
Diego Herazo
ЦФ
11
Guillermo Lopez
ЦФ
25
Gonzalo Petit
ЦФ
Остались в запасе
44
Guillermo Reyes
ВР
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
7
Gonzalo Larrazabal
ЦП
9
Alexander González
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Статистика матча Насьональ - Депортиво Мальдонадо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Насьональ
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Насьональ
1 : 1
15.11.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Альбион
0 : 0
03.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Информация о матче
Главный судья:
Javier Burgos, Uruguay
Стадион:
Gran Parque Central, Montevideo
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