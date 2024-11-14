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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро Ларго - Ливерпуль
Серро Ларго - Ливерпуль: обзор матча 14 ноября 2024
Серро Ларго
14.11.2024, четверг, 01:00
Уругвай. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро Ларго - Ливерпуль
87'
Замена
A. de Luca
️️️️
К. Амаро
87'
Замена
A. Poiso
️️️️
E. Elizalde
80'
Желтая карточка
H. Vergara
72'
Желтая карточка
B. Bentaberry
Замена
N. Bertocchi
️️️️
A. Di Pippa
46'
Желтая карточка
B. Ferrares
28'
Желтая карточка
J. Contrera
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро Ларго
25
Rodrigo Formento
ВР
17
Alan Garcia
ЦЗ
4
Brian Ferrares
ЦЗ
2
Nicolas Cabral
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
5
A. Di Pippa
ЦЗ
15
Sebastián Assis
ЦП
10
Luciano Cosentino
ЦП
33
Sebastián Sosa
ЦФ
19
Julian Contrera
ЦФ
20
Federico Andrade
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Ливерпуль
12
Sebastián Lentinelly
ВР
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
2
Bryan Bentaberry
ЦЗ
2
Edgar Elizalde
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
20
Кевин Амаро
ЦЗ
50
D. G. Garcia Cardozo
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
28
H. Quintana
ЦП
15
D. Rodriguez
ЦП
9
R. Machado
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Серро Ларго
25
Gino Santilli
ВР
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
10
Maximiliano Añasco
ЦП
22
Nicolas Bertocchi
ЦП
10
G. G. Cordoba
ЦП
27
Ian López
ЦП
8
Matías Mir
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
28
Santiago Rollano
ЦФ
Ливерпуль
40
Nicolás Vikonis
ВР
32
Francisco Bregante
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
17
Anthony Poiso
ЦЗ
14
H. Vergara
ЦП
11
Joaquin Nunez
ЦФ
11
Luciano Aued
ЦФ
11
Alfonso de Luca
ЦФ
16
Lucas Acosta
ЦФ
19
Sergio Núñez
ЦФ
3-2-2-3
25
2
16
5
4
17
15
10
20
19
33
3-2-4-1
12
2
18
20
Амаро
4
2
31
28
15
50
9
5
22
22
5
2
17
17
2
20
Амаро
11
11
20
Амаро
Остались в запасе
Серро Ларго
Ливерпуль
25
Gino Santilli
ВР
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
10
Maximiliano Añasco
ЦП
10
G. G. Cordoba
ЦП
27
Ian López
ЦП
8
Matías Mir
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
28
Santiago Rollano
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
40
Nicolás Vikonis
ВР
32
Francisco Bregante
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
14
H. Vergara
ЦП
11
Joaquin Nunez
ЦФ
11
Luciano Aued
ЦФ
16
Lucas Acosta
ЦФ
19
Sergio Núñez
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Остались в запасе
25
Gino Santilli
ВР
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
10
Maximiliano Añasco
ЦП
10
G. G. Cordoba
ЦП
27
Ian López
ЦП
8
Matías Mir
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
28
Santiago Rollano
ЦФ
Остались в запасе
40
Nicolás Vikonis
ВР
32
Francisco Bregante
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
14
H. Vergara
ЦП
11
Joaquin Nunez
ЦФ
11
Luciano Aued
ЦФ
16
Lucas Acosta
ЦФ
19
Sergio Núñez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Статистика матча Серро Ларго - Ливерпуль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Heras, Uruguay
Стадион:
Estadio Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla, Melo
Новости команд
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Серро Ларго
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2024.02.28 10:45
3
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
2023.04.25 14:22
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