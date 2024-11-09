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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Расинг М - Насьональ
Расинг М - Насьональ: обзор матча 09 ноября 2024
Расинг М
09.11.2024, суббота, 02:30
Уругвай. Примера, 11 тур
0 : 2
Завершен
Насьональ
42'
L. Sanabria
81'
J. Recoba
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг М - Насьональ
88'
Замена
Э. Веласкес
️️️️
A. Galeano
Желтая карточка
H. Magallanes
87'
Замена
E. Da Silva
️️️️
T. Espinosa
86'
Желтая карточка
R. Bacchia
82'
81'
ГОЛ! 0:2!
J. Recoba
Желтая карточка
J. Varela
80'
Замена
M. Caceres
️️️️
L. Rodriguez
78'
Замена
F. Andrada
️️️️
A. Alaniz
78'
Желтая карточка
G. Cotugno
77'
72'
Замена
N. Rodríguez
️️️️
A. Castro
72'
Замена
R. Bentancourt
️️️️
Н. Лопес
Замена
E. De Los Santos
️️️️
J. Urretaviscaya
70'
Замена
J. Rivero
️️️️
G. Bueno
70'
59'
Замена
J. Recoba
️️️️
Ф. Сантандер
Пенальти не реализован!
D. Nandin
56'
55'
Желтая карточка
D. Polenta
42'
ГОЛ! 0:1!
L. Sanabria
28'
Желтая карточка
Ф. Сантандер
Желтая карточка
G. Bueno
26'
Желтая карточка
L. Rodriguez
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг М
25
Rodrigo Odriozola
ВР
34
A. Pereira
ЦЗ
4
Hugo Magallanes
ЦЗ
3
G. Bueno
ЦЗ
4
G. Cotugno
ЦЗ
26
Thiago Espinosa
ЦЗ
80
J. Urretaviscaya
ЦП
7
J. Varela
ЦП
23
L. Rodriguez
ЦП
7
Agustín Alaniz
ЦП
23
D. Nandin
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Насьональ
1
Луис Мехия
ВР
17
Leandro Lozano
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Gabriel Báez
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
8
Lucas Sanabria
ЦП
22
Alexis Castro
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
23
Diego Polenta
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Расинг М
1
Renzo Bacchia
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
14
Erik De Los Santos
ЦП
26
M. Caceres
ЦП
21
J. Rivero
ЦП
8
L. Gorocito
ЦФ
17
A. Hernandez
ЦФ
10
Esteban Da Silva
ЦФ
11
Federico Andrada
ЦФ
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
7
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
22
Diego Zabala
ЦП
22
Rodrigo Chagas
ЦП
9
Jeremia Recoba
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
25
Gonzalo Petit
ЦФ
19
Rubén Bentancourt
ЦФ
24
Exequiel Mereles
ЦФ
3-2-4-1
25
3
4
26
4
34
80
23
7
7
23
3-1-2-4
1
Мехия
17
4
Коатес
23
28
Олива
8
22
11
Лопес
21
23
9
Сантандер
80
14
14
80
23
26
26
23
3
21
21
3
26
10
10
26
7
11
11
7
21
2
Веласкес
2
Веласкес
21
22
7
7
22
9
Сантандер
9
9
9
Сантандер
11
Лопес
19
19
11
Лопес
Остались в запасе
Расинг М
Насьональ
1
Renzo Bacchia
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
8
L. Gorocito
ЦФ
17
A. Hernandez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
25
Ignacio Suárez
ВР
22
Diego Zabala
ЦП
22
Rodrigo Chagas
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
25
Gonzalo Petit
ЦФ
24
Exequiel Mereles
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Остались в запасе
1
Renzo Bacchia
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
8
L. Gorocito
ЦФ
17
A. Hernandez
ЦФ
Остались в запасе
25
Ignacio Suárez
ВР
22
Diego Zabala
ЦП
22
Rodrigo Chagas
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
25
Gonzalo Petit
ЦФ
24
Exequiel Mereles
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Главный тренер
Альваро Рекоба
Статистика матча Расинг М - Насьональ
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Расинг М
1 : 0
20.11.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 2
13.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Насьональ
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Насьональ
1 : 1
15.11.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Эстадио Сентенарио
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