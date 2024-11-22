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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Пирамидс - Национальный банк Египта
Пирамидс - Национальный банк Египта: обзор матча 22 ноября 2024
Пирамидс
22.11.2024, пятница, 18:00
Египет. Премьер-лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Национальный банк Египта
50'
М. Фатхи
53'
S. Awujoola
74'
S. Awujoola
45'
M. Abdelghani
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пирамидс - Национальный банк Египта
Замена
Ф. Майеле
️️️️
М. Хамди
90'
+1
Замена
Y. Obama
️️️️
Р. Собхи
88'
88'
Замена
S. Abdallah
️️️️
I. Yakubu
Замена
A. Rahman Magdi
️️️️
М. Фатхи
87'
Замена
A. Tawfik
️️️️
М. Чиби
80'
Замена
W. El Karti
️️️️
A. Atef
79'
75'
Замена
M. Grendo
️️️️
M. Ibrahim
75'
Замена
A. Madbouli
️️️️
H. Salah
ГОЛ! 3:1!
S. Awujoola
74'
Желтая карточка
M. Marei
73'
Желтая карточка
А. Эль-Шенави
67'
61'
Замена
M. Helal
️️️️
А. Райан
61'
Замена
Y. Annor
️️️️
M. El-Gazzar
ГОЛ! 2:1!
S. Awujoola
Пас отдал
М. Фатхи
53'
ГОЛ! 1:1!
М. Фатхи
Пас отдал
М. Хамди
50'
45'
ГОЛ! 0:1!
M. Abdelghani
Пас отдал
I. Yakubu
Желтая карточка
К. Хафез
44'
32'
Желтая карточка
С. Симпоре
Желтая карточка
A. Atef
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пирамидс
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
5
Али Габр
(К)
ЦЗ
3
Mahmoud Marei
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
23
Ahmed Atef
ЦП
14
Моханад Лашин
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
11
Sodiq Awujoola
ЦП
11
Мостафа Фатхи
ПВ
19
Марван Хамди
ЦФ
Национальный банк Египта
27
Abdel Aziz El Balouti
ВР
6
Mahmoud El-Gazzar
ЦЗ
2
Mohamed Abdelghani
ЦЗ
11
Issahaku Yakubu
ЦЗ
7
Hisham Salah
ЦЗ
4
Сайду Симпоре
ОП
5
Mohamed Fathi
(К)
ЦП
10
Mohamed Ibrahim
ЦП
12
Ahmed Rabia
ЦП
9
Осама Файсал
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
Главный тренер
Тарек Мостафа
Пирамидс
22
Sherif Ekramy
ВР
21
Мохамед Амди
ЛЗ
24
Tariq Alaa
ЦП
18
Walid El Karti
ЦП
12
Ahmed Tawfik
ЦП
7
Youssef Obama
ЦП
26
Dodo El Gabas
ЦФ
9
Фистон Майеле
ЦФ
27
Abdel Rahman Magdi
ЦФ
Национальный банк Египта
1
Ahmed Sobhi
ВР
23
Mohamed Bassiouny
ЦЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
25
Mohamed Helal
ЦП
21
Ahmed Madbouli
ЦП
17
Ahmed El Nadry
ЦФ
22
Sayed Abdallah
ЦФ
30
Yaw Annor
ЦФ
21
Mohamed Grendo
ЦФ
4-4-1-1
1
Эль-Шенави
5
Габр
3
15
Хафез
15
Чиби
23
10
Собхи
11
14
Лашин
11
Фатхи
19
Хамди
4-1-3-2
27
2
11
7
6
4
Симпоре
5
10
12
29
Райан
9
Файсал
23
18
18
23
15
Чиби
12
12
15
Чиби
10
Собхи
7
7
10
Собхи
19
Хамди
9
Майеле
9
Майеле
19
Хамди
11
Фатхи
27
27
11
Фатхи
29
Райан
25
25
29
Райан
7
21
21
7
11
22
22
11
6
30
30
6
10
21
21
10
Остались в запасе
Пирамидс
Национальный банк Египта
22
Sherif Ekramy
ВР
21
Мохамед Амди
ЛЗ
24
Tariq Alaa
ЦП
26
Dodo El Gabas
ЦФ
1
Ahmed Sobhi
ВР
23
Mohamed Bassiouny
ЦЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
17
Ahmed El Nadry
ЦФ
Главный тренер
Тарек Мостафа
Остались в запасе
22
Sherif Ekramy
ВР
21
Мохамед Амди
ЛЗ
24
Tariq Alaa
ЦП
26
Dodo El Gabas
ЦФ
Остались в запасе
1
Ahmed Sobhi
ВР
23
Mohamed Bassiouny
ЦЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
17
Ahmed El Nadry
ЦФ
Главный тренер
Тарек Мостафа
Статистика матча Пирамидс - Национальный банк Египта
4
1
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
15
8
Офсайды
3
1
Количество передач
370
340
Сейвы
4
2
Точность передач %
77
73
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Пирамидс
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Пирамидс
2 : 1
20.05.2026
Смуха
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Керамика Клеопатра
1 : 1
05.05.2026
Пирамидс
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Пирамидс
3 : 2
01.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Пирамидс
3 : 0
27.04.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Замалек
1 : 0
23.04.2026
Пирамидс
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Национальный банк Египта
2 : 2
29.05.2026
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Фарко
0 : 1
22.05.2026
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Национальный банк Египта
1 : 1
17.05.2026
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Национальный банк Египта
2 : 3
13.05.2026
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Национальный банк Египта
0 : 0
07.05.2026
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