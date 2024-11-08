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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
ЕНППИ - Пирамидс
ЕНППИ - Пирамидс: обзор матча 08 ноября 2024
ЕНППИ
08.11.2024, пятница, 21:00
Египет. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Пирамидс
45+2'
A. Fawzi (П)
3'
A. Atef
34'
A. Atef
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЕНППИ - Пирамидс
Желтая карточка
A. Amin Oufa
90'
+1
90'
Замена
Y. Obama
️️️️
Р. Собхи
83'
Желтая карточка
К. Хафез
83'
Замена
M. Dunga
️️️️
М. Амди
83'
Замена
К. Хафез
️️️️
A. Atef
81'
Желтая карточка
Ф. Майеле
78'
Замена
S. Awujoola
️️️️
И. Адель
74'
Желтая карточка
M. Marei
Желтая карточка
A. Nader Hawash
70'
Желтая карточка
A. Fawzi
68'
Замена
R. Kabou
️️️️
H. Adel
64'
Замена
A. Amin Oufa
️️️️
Y. Labib
64'
Замена
A. Nader Hawash
️️️️
A. El Agouz
52'
Замена
S. Zayed
️️️️
F. El Sayed
52'
49'
Желтая карточка
Р. Собхи
ГОЛ с пенальти! 1:2!
A. Fawzi
45'
+2
34'
ГОЛ! 0:2!
A. Atef
Пас отдал
Ф. Майеле
3'
ГОЛ! 0:1!
A. Atef
Пас отдал
М. Фатхи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЕНППИ
1
Abdelrahman Samir
ВР
77
Ali Fawzi
(К)
ЦЗ
19
Fathi El Sayed
ЦЗ
8
Hesham Adel
ЦЗ
4
Ahmed Kalosha
ЦЗ
5
Ahmed Sebiha
ЦЗ
24
Mostafa Dowidar
ЦП
14
Mostafa Shakshak
ЦП
17
Mody Naser
ЦП
22
Ahmed El Agouz
ЦП
20
Youssef Labib
ЦФ
Главный тренер
Хамза Эль-Гамаль
Пирамидс
1
Ахмед Эль-Шенави
(К)
ВР
21
Мохамед Амди
ЛЗ
4
Ahmed Samy
ЦЗ
3
Mahmoud Marei
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
14
Ибрахим Адель
ЛВ
23
Ahmed Atef
ЦП
14
Моханад Лашин
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
11
Мостафа Фатхи
ПВ
9
Фистон Майеле
ЦФ
ЕНППИ
16
Reda Sayed
ВР
3
Mohamed Hamed
ЦЗ
20
Mohamed Samir
ЦЗ
23
Mohamed Emad
ЦП
7
Rafik Kabou
ЦФ
22
Mohamed El Nahass
ЦФ
44
Ahmed Nader Hawash
ЦФ
27
Salah Zayed
ЦФ
23
Ahmed Amin Oufa
ЦФ
Пирамидс
22
Sherif Ekramy
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
6
Усама Галаль
ЦЗ
12
Ahmed Tawfik
ЦП
26
Mahmoud Dunga
ЦП
11
Sodiq Awujoola
ЦП
7
Youssef Obama
ЦП
27
Abdel Rahman Magdi
ЦФ
19
Марван Хамди
ЦФ
3-2-4-1
1
8
4
5
19
77
24
17
22
14
20
4-3-2-1
1
Эль-Шенави
15
Чиби
4
3
21
Амди
23
14
Лашин
10
Собхи
11
Фатхи
14
Адель
9
Майеле
8
7
7
8
22
44
44
22
19
27
27
19
20
23
23
20
23
15
Хафез
15
Хафез
23
21
Амди
26
26
21
Амди
14
Адель
11
11
14
Адель
10
Собхи
7
7
10
Собхи
Остались в запасе
ЕНППИ
Пирамидс
16
Reda Sayed
ВР
3
Mohamed Hamed
ЦЗ
20
Mohamed Samir
ЦЗ
23
Mohamed Emad
ЦП
22
Mohamed El Nahass
ЦФ
Главный тренер
Хамза Эль-Гамаль
22
Sherif Ekramy
ВР
6
Усама Галаль
ЦЗ
12
Ahmed Tawfik
ЦП
27
Abdel Rahman Magdi
ЦФ
19
Марван Хамди
ЦФ
Остались в запасе
16
Reda Sayed
ВР
3
Mohamed Hamed
ЦЗ
20
Mohamed Samir
ЦЗ
23
Mohamed Emad
ЦП
22
Mohamed El Nahass
ЦФ
Остались в запасе
22
Sherif Ekramy
ВР
6
Усама Галаль
ЦЗ
12
Ahmed Tawfik
ЦП
27
Abdel Rahman Magdi
ЦФ
19
Марван Хамди
ЦФ
Главный тренер
Хамза Эль-Гамаль
Статистика матча ЕНППИ - Пирамидс
3
4
Всего ударов по воротам
4
12
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
0
Нарушения
12
10
Офсайды
4
5
Количество передач
244
561
Сейвы
1
0
Точность передач %
61
81
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Ахли
3 : 0
05.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Пирамидс
3 : 2
01.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Замалек
0 : 0
27.04.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Масри
2 : 2
22.04.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 2 тур
ЕНППИ
1 : 1
11.04.2026
Керамика Клеопатра
Пирамидс
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Пирамидс
2 : 1
20.05.2026
Смуха
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Керамика Клеопатра
1 : 1
05.05.2026
Пирамидс
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Пирамидс
3 : 2
01.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Пирамидс
3 : 0
27.04.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Замалек
1 : 0
23.04.2026
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