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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Пирамидс - Петроджет
Пирамидс - Петроджет: обзор матча 01 ноября 2024
Пирамидс
01.11.2024, пятница, 18:00
Египет. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Петроджет
6'
Ф. Майеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пирамидс - Петроджет
80'
Замена
️️️️
R. Metwaly
Замена
М. Хамди
️️️️
S. Awujoola
61'
Замена
М. Фатхи
️️️️
Y. Obama
61'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Майеле
Пас отдал
S. Awujoola
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пирамидс
1
Ахмед Эль-Шенави
(К)
ВР
21
Мохамед Амди
ЛЗ
3
Mahmoud Marei
ЦЗ
4
Ahmed Samy
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
14
Ибрахим Адель
ЛВ
8
Блати Туре
ЦП
14
Моханад Лашин
ЦП
11
Sodiq Awujoola
ЦП
7
Youssef Obama
ЦП
9
Фистон Майеле
ЦФ
Петроджет
1
Omar Salah
ВР
4
Mahmoud Shedid Kenawi
ЦЗ
33
Hamed Hemdan
ЦЗ
21
Hady Reyad
ЦЗ
18
Tawfik Mohamed
ЦЗ
15
A. Bahbah
ЦЗ
11
Mohamed Ibrahim Dodo
ЦП
18
Ahmed Hashem
ЦП
33
Rashad Metwaly
(К)
ЦФ
9
Badr Moussa
ЦФ
10
Gabriel Chukwudi
ЦФ
Главный тренер
Сайед Эид
Пирамидс
22
Sherif Ekramy
ВР
5
Али Габр
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
77
Mohamed Reda
ЦП
23
Ahmed Atef
ЦП
26
Mahmoud Dunga
ЦП
11
Мостафа Фатхи
ПВ
27
Abdel Rahman Magdi
ЦФ
19
Марван Хамди
ЦФ
Петроджет
3
Islam Abdallah
ЦЗ
6
Abdallah Mahmoud Mohamed
ЦЗ
7
Abdelaziz El Sayed
ЦЗ
24
Mohamed Hesham
ЦЗ
14
Mostafa El Gamal
ЦП
31
Kelechi Chimezie
ЦП
8
Mohamed Okasha
ЦП
21
Khaled Abo Ziada
ЦФ
4-4-1-1
1
Эль-Шенави
21
Амди
3
4
15
Чиби
8
Туре
11
7
14
Лашин
14
Адель
9
Майеле
3-2-2-3
1
21
18
15
4
33
11
18
10
9
33
7
11
Фатхи
11
Фатхи
7
11
19
Хамди
19
Хамди
11
Остались в запасе
Пирамидс
Петроджет
22
Sherif Ekramy
ВР
5
Али Габр
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
77
Mohamed Reda
ЦП
23
Ahmed Atef
ЦП
26
Mahmoud Dunga
ЦП
27
Abdel Rahman Magdi
ЦФ
3
Islam Abdallah
ЦЗ
6
Abdallah Mahmoud Mohamed
ЦЗ
7
Abdelaziz El Sayed
ЦЗ
24
Mohamed Hesham
ЦЗ
14
Mostafa El Gamal
ЦП
31
Kelechi Chimezie
ЦП
8
Mohamed Okasha
ЦП
21
Khaled Abo Ziada
ЦФ
Главный тренер
Сайед Эид
Остались в запасе
22
Sherif Ekramy
ВР
5
Али Габр
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
77
Mohamed Reda
ЦП
23
Ahmed Atef
ЦП
26
Mahmoud Dunga
ЦП
27
Abdel Rahman Magdi
ЦФ
Остались в запасе
3
Islam Abdallah
ЦЗ
6
Abdallah Mahmoud Mohamed
ЦЗ
7
Abdelaziz El Sayed
ЦЗ
24
Mohamed Hesham
ЦЗ
14
Mostafa El Gamal
ЦП
31
Kelechi Chimezie
ЦП
8
Mohamed Okasha
ЦП
21
Khaled Abo Ziada
ЦФ
Главный тренер
Сайед Эид
Статистика матча Пирамидс - Петроджет
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
4
Офсайды
1
5
Количество передач
444
222
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
60
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Пирамидс
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Пирамидс
2 : 1
20.05.2026
Смуха
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Керамика Клеопатра
1 : 1
05.05.2026
Пирамидс
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Пирамидс
3 : 2
01.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Пирамидс
3 : 0
27.04.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Замалек
1 : 0
23.04.2026
Пирамидс
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Петроджет
1 : 2
28.05.2026
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Харас Эль-Ходуд
0 : 3
23.05.2026
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Петроджет
1 : 1
17.05.2026
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Национальный банк Египта
2 : 3
13.05.2026
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Петроджет
2 : 2
08.05.2026
Вади Дегла
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