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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Ливерпуль - Прогресо
Ливерпуль - Прогресо: обзор матча 03 ноября 2024
Ливерпуль
03.11.2024, воскресенье, 15:45
Уругвай. Примера, 10 тур
2 : 1
Завершен
Прогресо
45+2'
D. G. Garcia Cardozo
75'
D. G. Garcia Cardozo (П)
14'
M. Martín
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Прогресо
90'
+5
Желтая карточка
M. García
Желтая карточка
H. Vergara
90'
+4
90'
Желтая карточка
G. Barreto
81'
Замена
M. Castro
️️️️
J. Gonzalez
81'
Замена
G. Barreto
️️️️
A. Colombino
79'
Красная карточка
N. Suárez
76'
Замена
G. Alles
️️️️
H. Sequeira
ГОЛ с пенальти! 2:1!
D. G. Garcia Cardozo
75'
Желтая карточка
E. Castillo
56'
ГОЛ! 1:1!
D. G. Garcia Cardozo
45'
+2
27'
Желтая карточка
J. Gonzalez
14'
ГОЛ! 0:1!
M. Martín
Пас отдал
A. Moreira
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
12
Sebastián Lentinelly
ВР
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
20
Кевин Амаро
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
2
Bryan Bentaberry
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
28
H. Quintana
ЦП
15
D. Rodriguez
ЦП
50
D. G. Garcia Cardozo
ЦП
16
Lucas Acosta
ЦФ
9
R. Machado
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Прогресо
33
Nahuel Suárez
ВР
18
Gonzalo Castillo
ЦЗ
3
Martín Marta
ЦЗ
15
Mauro Martín
ЦЗ
22
J. Gonzalez
ЦЗ
2
Nicolás Gómez
ЦЗ
8
Mario García
ЦП
10
I. Lemmo
ЦП
8
Adrián Colombino
ЦФ
27
A. Moreira
ЦФ
19
H. Sequeira
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
Ливерпуль
40
Nicolás Vikonis
ВР
17
Anthony Poiso
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
26
Giuliano Ferrer
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
29
Leonardo Olavarria
ЦП
14
H. Vergara
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
19
Sergio Núñez
ЦФ
11
Alfonso de Luca
ЦФ
Прогресо
1
Matías Castro
ВР
5
G. Labraga
ЦЗ
3
Alexis Piegas
ЦЗ
4
Rodrigo Izquierdo
ЦЗ
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
16
Pablo Caballero
ЦП
30
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
ЦФ
9
G. Alles
ЦФ
21
Gonzalo Barreto
ЦФ
3-2-3-2
12
23
2
18
20
Амаро
4
28
15
50
9
16
3-2-2-3
33
15
22
2
18
3
8
10
19
27
8
22
1
1
22
19
9
9
19
8
21
21
8
Остались в запасе
Ливерпуль
Прогресо
40
Nicolás Vikonis
ВР
17
Anthony Poiso
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
26
Giuliano Ferrer
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
29
Leonardo Olavarria
ЦП
14
H. Vergara
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
19
Sergio Núñez
ЦФ
11
Alfonso de Luca
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
5
G. Labraga
ЦЗ
3
Alexis Piegas
ЦЗ
4
Rodrigo Izquierdo
ЦЗ
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
16
Pablo Caballero
ЦП
30
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
Остались в запасе
40
Nicolás Vikonis
ВР
17
Anthony Poiso
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
26
Giuliano Ferrer
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
29
Leonardo Olavarria
ЦП
14
H. Vergara
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
19
Sergio Núñez
ЦФ
11
Alfonso de Luca
ЦФ
Остались в запасе
5
G. Labraga
ЦЗ
3
Alexis Piegas
ЦЗ
4
Rodrigo Izquierdo
ЦЗ
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
16
Pablo Caballero
ЦП
30
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Главный тренер
Карлос Каноббио
Статистика матча Ливерпуль - Прогресо
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Прогресо
Уругвай. Примера, 15 тур
Прогресо
1 : 1
19.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Прогресо
2 : 0
17.10.2026
Хувентуд
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Бельведере
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2024.02.28 10:45
3
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
2023.04.25 14:22
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