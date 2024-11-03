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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Насьональ - Серро
Насьональ - Серро: обзор матча 03 ноября 2024
Насьональ
03.11.2024, воскресенье, 01:00
Уругвай. Примера, 10 тур
2 : 0
Завершен
Серро
45+1'
A. Galeano
55'
Н. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Насьональ - Серро
Замена
G. Petit
️️️️
Н. Лопес
85'
84'
Желтая карточка
A. Macelli
83'
Замена
G. Rodriguez
️️️️
M. Perez
Замена
J. Recoba
️️️️
D. Zabala
69'
67'
Замена
N. Wunsch
️️️️
J. Javier Berrios Mora
61'
Замена
C. Araujo
️️️️
G. Triunfo
61'
Замена
N. González
️️️️
S. Ramirez
ГОЛ! 2:0!
Н. Лопес
55'
54'
Желтая карточка
G. Triunfo
Замена
N. Rodríguez
️️️️
R. Bentancourt
46'
46'
Замена
H. Tijanovich
️️️️
B. Scorza
ГОЛ! 1:0!
A. Galeano
45'
+1
Желтая карточка
A. Castro
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
1
Луис Мехия
ВР
17
Leandro Lozano
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Gabriel Báez
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
22
Alexis Castro
ЦП
22
Diego Zabala
ЦП
23
Diego Polenta
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
19
Rubén Bentancourt
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Серро
1
Mathías Cubero
ВР
13
Pablo Lacoste
ЦЗ
24
Emiliano Álvarez
ЦЗ
23
Emilio Crespo
ЦЗ
19
Germán Triunfo
ЦП
55
Martín Rabuñal
ЦП
5
Alejo Macelli
ЦП
14
Jhosuan Javier Berrios Mora
ЦФ
7
Bruno Scorza
ЦФ
13
Maximiliano Perez
ЦФ
14
Santiago Ramirez
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
3
Mateo Antoni
ЦЗ
7
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
31
Jairo Sebastián Amaro Mello
ЦП
9
Jeremia Recoba
ЦП
8
Felipe Cairus
ЦП
11
Guillermo Lopez
ЦФ
18
Diego Herazo
ЦФ
25
Gonzalo Petit
ЦФ
Серро
25
Kevin Larrea
ВР
2
Nahuel Petillo
ЦП
2
Claudio Araujo
ЦП
17
Tobias Arevalos
ЦП
8
Nicolás Wunsch
ЦП
11
Horacio Tijanovich
ЦП
11
Diego Aguilera
ЦФ
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
18
G. Rodriguez
ЦФ
9
Nicólas González
ЦФ
3-1-2-4
1
Мехия
17
4
Коатес
23
28
Олива
22
22
23
11
Лопес
19
21
3-3-4
1
13
24
23
19
55
5
14
13
7
14
19
7
7
19
22
9
9
22
11
Лопес
25
25
11
Лопес
19
2
2
19
14
8
8
14
7
11
11
7
13
18
18
13
14
9
9
14
Остались в запасе
Насьональ
Серро
25
Ignacio Suárez
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
3
Mateo Antoni
ЦЗ
31
Jairo Sebastián Amaro Mello
ЦП
8
Felipe Cairus
ЦП
11
Guillermo Lopez
ЦФ
18
Diego Herazo
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
25
Kevin Larrea
ВР
2
Nahuel Petillo
ЦП
17
Tobias Arevalos
ЦП
11
Diego Aguilera
ЦФ
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Остались в запасе
25
Ignacio Suárez
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
3
Mateo Antoni
ЦЗ
31
Jairo Sebastián Amaro Mello
ЦП
8
Felipe Cairus
ЦП
11
Guillermo Lopez
ЦФ
18
Diego Herazo
ЦФ
Остались в запасе
25
Kevin Larrea
ВР
2
Nahuel Petillo
ЦП
17
Tobias Arevalos
ЦП
11
Diego Aguilera
ЦФ
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Статистика матча Насьональ - Серро
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Насьональ
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Насьональ
1 : 1
15.11.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Серро
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Серро
1 : 2
31.10.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Сити Торке
3 : 1
25.10.2026
Серро
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Heras, Uruguay
Стадион:
Gran Parque Central, Montevideo
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