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Расписание матчей
Лига чемпионов Африки
Пирамидс - Саграда Эсперанса
Пирамидс - Саграда Эсперанса: обзор матча 26 ноября 2024
Пирамидс
26.11.2024, вторник, 19:00
Лига чемпионов Африки, группа D, 1 тур
5 : 1
Завершен
Саграда Эсперанса
17'
И. Адель
50'
М. Амди
74'
И. Адель
77'
Ф. Майеле
89'
A. Atef
90+2'
C.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пирамидс - Саграда Эсперанса
90'
+2
ГОЛ! 5:1!
C.
ГОЛ! 5:0!
A. Atef
Пас отдал
Р. Собхи
89'
Замена
Y. Obama
️️️️
М. Лашин
84'
Замена
М. Хамди
️️️️
Ф. Майеле
81'
Замена
W. El Karti
️️️️
М. Амди
80'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Майеле
Пас отдал
Р. Собхи
77'
Замена
A. Rahman Magdi
️️️️
М. Чиби
75'
Замена
A. Tawfik
️️️️
М. Фатхи
75'
ГОЛ! 3:0!
И. Адель
74'
64'
Замена
E. Eddy Ngoy
️️️️
L.
ГОЛ! 2:0!
М. Амди
Пас отдал
И. Адель
50'
46'
Замена
️️️️
Á. Doce
Желтая карточка
А. Габр
44'
ГОЛ! 1:0!
И. Адель
Пас отдал
М. Чиби
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пирамидс
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
21
Мохамед Амди
ЛЗ
5
Али Габр
(К)
ЦЗ
3
Mahmoud Marei
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
14
Ибрахим Адель
ЛВ
10
Рамадан Собхи
ЦП
23
Ahmed Atef
ЦП
14
Моханад Лашин
ЦП
11
Мостафа Фатхи
ПВ
9
Фистон Майеле
ЦФ
Саграда Эсперанса
13
Leonardo Mutunda
ВР
25
Lulas
(К)
ЦЗ
2
Alexandre Fernando
ЦЗ
4
Fabricio
ЦЗ
9
Шакил
ОП
24
Melono Dala
ЦП
26
Água Doce
ЦП
21
Cachi
ЦП
18
B. Mwila
ЦФ
7
Dabanda
ЦФ
16
Filipe Pimpão
ЦФ
Главный тренер
Роке Сапири
Пирамидс
22
Sherif Ekramy
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
24
Tariq Alaa
ЦП
7
Youssef Obama
ЦП
12
Ahmed Tawfik
ЦП
18
Walid El Karti
ЦП
26
Dodo El Gabas
ЦФ
19
Марван Хамди
ЦФ
27
Abdel Rahman Magdi
ЦФ
Саграда Эсперанса
12
Emanuel Nsesani
ВР
6
Nandinho
ЦЗ
20
Luís Tati
ЦЗ
3
Joyce Lomalisa Mtambala
ЦЗ
29
Emomo Eddy Ngoy
ЦП
28
Sada Diallo
ЦП
33
Cláudio Barbosa
ЦП
15
Kendimosiko Victorino
ЦФ
27
Mussá
ЦФ
4-3-2-1
1
Эль-Шенави
21
Амди
5
Габр
3
15
Чиби
10
Собхи
23
14
Лашин
14
Адель
11
Фатхи
9
Майеле
3-1-3-3
13
25
2
4
9
Шакил
24
26
21
16
7
18
14
Лашин
7
7
14
Лашин
11
Фатхи
12
12
11
Фатхи
21
Амди
18
18
21
Амди
9
Майеле
19
Хамди
19
Хамди
9
Майеле
15
Чиби
27
27
15
Чиби
25
29
29
25
Остались в запасе
Пирамидс
Саграда Эсперанса
22
Sherif Ekramy
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
24
Tariq Alaa
ЦП
26
Dodo El Gabas
ЦФ
12
Emanuel Nsesani
ВР
6
Nandinho
ЦЗ
20
Luís Tati
ЦЗ
3
Joyce Lomalisa Mtambala
ЦЗ
28
Sada Diallo
ЦП
33
Cláudio Barbosa
ЦП
15
Kendimosiko Victorino
ЦФ
27
Mussá
ЦФ
Главный тренер
Роке Сапири
Остались в запасе
22
Sherif Ekramy
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
24
Tariq Alaa
ЦП
26
Dodo El Gabas
ЦФ
Остались в запасе
12
Emanuel Nsesani
ВР
6
Nandinho
ЦЗ
20
Luís Tati
ЦЗ
3
Joyce Lomalisa Mtambala
ЦЗ
28
Sada Diallo
ЦП
33
Cláudio Barbosa
ЦП
15
Kendimosiko Victorino
ЦФ
27
Mussá
ЦФ
Главный тренер
Роке Сапири
Статистика матча Пирамидс - Саграда Эсперанса
1
1
Всего ударов по воротам
23
16
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
3
Нарушения
15
11
Офсайды
1
0
Количество передач
536
314
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
12
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
17
12
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Пирамидс
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Пирамидс
2 : 1
20.05.2026
Смуха
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Керамика Клеопатра
1 : 1
05.05.2026
Пирамидс
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Пирамидс
3 : 2
01.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Пирамидс
3 : 0
27.04.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Замалек
1 : 0
23.04.2026
Пирамидс
Саграда Эсперанса
Лига чемпионов Африки, 6 тур
Эсперанс
4 : 1
18.01.2025
Саграда Эсперанса
Лига чемпионов Африки, 5 тур
Саграда Эсперанса
0 : 1
11.01.2025
Пирамидс
Лига чемпионов Африки, 4 тур
Саграда Эсперанса
1 : 0
05.01.2025
Джолиба
Лига чемпионов Африки, 3 тур
Джолиба
0 : 0
15.12.2024
Саграда Эсперанса
Лига чемпионов Африки, 2 тур
Саграда Эсперанса
0 : 0
06.12.2024
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